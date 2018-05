CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Tutto bloccato da un mese, con la previsione di non riuscire a riaprire i battenti prima della fine di maggio.È incredibile ciò che sta accadendo al servizio Contrassegni Laguna Veneta, quello che si occupa, per conto della Regione Veneto, di realizzare e distribuire le targhe LV senza le quali nessun natante può circolare nelle acque della Laguna di Venezia.UFFICI CHIUSIDal 6 aprile gli uffici di via Longhena, a Marghera, sono desolatamente chiusi: il gestore del servizio, la società Sistemi Territoriali spa, annuncia sul...