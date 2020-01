IL CASO

VENEZIA «Ti abbraccio Valentina, è come se fossi mia figlia. Non c'entra nulla la nazionalità, il colore della pelle, le amicizie che hai. Se sei una persona per bene sei e sarai una cittadina di Venezia per sempre». Sarà la rabbia, sarà il senso paterno, ma una lacrima ci scappa. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha voluto ricordare dal palco della festa della polizia locale il caso di Valentina Wang, la 19enne di Badia Polesine (Rovigo) di origini cinesi, finita nel mirino di un gruppo di giovanissimi teppisti che, sabato, sul treno tra Mestre e Padova, l'hanno prima insultata e poi umiliata ricoprendola di sputi. «So che le autorità stanno indagando, troveremo questi ragazzi. A loro non faremo processi pubblici o altro. Diremo solo a loro di venire a lavorare con noi per vedere di cambiare quell'atteggiamento. L'avevamo proposto anche a quelli che avevano imbrattato i leoncini di San Marco, ma loro non sono mai venuti. Vedremo se con questi andrà diversamente, do loro l'occasione di dimostrare che è stato un errore di gioventù». La mano tesa di chi è disposto a perdonare, ma senza dimenticare la gravità dell'episodio. «Se sono uomini si costituiranno - prosegue Brugnaro - diranno di aver bevuto, di aver fumato, perché devono aver fumato l'impossibile per fare una cosa del genere, e poi semmai potremo vedere come recuperarli. A Venezia non si tollerano fatti del genere, a maggior ragione se provengono da ragazzi così giovani che si sono resi protagonisti di un atto da vigliacchi. Per Valentina ho solo parole di amicizia, appena possibile la inviterò a Ca' Farsetti per dirle che la città non è questa. Le ragazze come lei sono l'Italia del futuro».

RETTORE

Ieri anche il rettore di Ca'Foscari Michele Bugliesi ha voluto esprimere solidarietà nei confronti della ragazza, che studia lingue orientali all'università lagunare. «Episodi come questi sono davvero odiosi e inaccettabili - ha scritto in un post su Facebook - Stiamo celebrando i giorni della memoria, e dobbiamo constatare quanto queste celebrazioni siano necessarie, oggi più di sempre. Non sei sola Valentina, sii coraggiosa come hai saputo esserlo fino a oggi. Tutti noi siamo con te».

DENUNCIA E INDAGINI

Valentina è sorpresa e ringrazia. «Ora sto meglio, ma non credevo di scatenare tutto questo - risponde la giovane rodigina - voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuta e appoggiata, a cominciare dal sindaco e dal rettore». Ieri la 19enne era a Mestre, contattata dalla polizia ferroviaria del Veneto, per sporgere denuncia contro il gruppo di bulli. La polfer sta esaminando i filmati delle telecamere delle stazioni di Mestre (dove è iniziata l'aggressione verbale del quartetto di minori, tutti intorno ai sedici anni) e di Padova, dove il gruppetto è sceso dopo l'ultimo affronto, gli sputi. Gli approfondimenti del caso sono già cominciati ed è probabile che nei prossimi giorni possano arrivare già i primi riscontri investigativi. Verrà ascoltato, con ogni probabilità, anche il capotreno che sabato l'ha soccorsa per primo. Una ragazza «molto scossa e in lacrime, molto turbata da quel che le era successo», ha raccontato il dipendente di Trenitalia nel suo rapporto a termine del viaggio.

D.Tam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA