IL CASO VENEZIA (t.borz.) Torna a farsi sentire il coro di voci che non ci sta

IL CASOVENEZIA (t.borz.) Torna a farsi sentire il coro di voci che non ci sta a vedere la Vida trasformata in un ristorante. A scagliarsi contro l'operato della giunta è Monica Sambo, consigliera comunale e capogruppo del Pd: «La Vida deve rimanere un bene della città - dice - La giunta non ha fatto nulla in questi anni per tutelare campo San Giacomo e tutti i residenti. Ma c'è di più, perché ora è emersa anche la volontà di creare un nuovo plateatico di 96 posti proprio lì». LE TAPPERipercorrendo le tappe che hanno portato allo...