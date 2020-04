IL CASO

VENEZIA Sono un elenco di numeri ospedalieri nell'era coronavirus e una metafora, i mezzi scelti dal Governatore Luca Zaia per replicare in toni decisi a quel «speriamo che non sia tutto un bluff » che Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, si era lasciato scappare venerdì pomeriggio durante la diretta Facebook.

Brugnaro, esasperato da ordinanza calate tra capo e collo stava parlando di riaperture necessarie dopo mesi di lockdown quando ha chiesto una futura verifica sui decessi: «conteremo quanti morti sono successi l'anno scorso e quest'anno». Sperando, poi, che «non sia stato solo un bluff tutta questa storia».

LA METAFORA DEL TEMPORALE

A chi ieri, nel consueto appuntamento delle 12.30, chiedeva al Governatore un commento alle intemerate del sindaco, Zaia ha replicato snocciolando numeri e usando un paragone alla fine risultato fin troppo efficace.

«Io so solo che abbiamo 1.288 persone che sono morte, so che siamo andati in difficoltà e abbiamo dovuto chiudere nove ospedali in tutto il Veneto per dedicarli a questi pazienti - ha detto - Abbiamo dovuto allestire 825 terapie intensive, quando il Veneto ha una dotazione media di 494 posti, abbiamo preparato 1.600 letti di malattie infettive, quindi 1.200 posti in più, almeno. Abbiamo dovuto comprare respiratori, abbiamo fatto magazzini di mascherine. Dico solo che l'Azienda ospedaliera di Padova usa 950 camici al mese mentre adesso ne consuma 4.500 al giorno».

Ed è forte di una sfilza di numeri, che Zaia ha paragonato lo tsunami-Covid ad un fortissimo fortunale. «Quindi dico: Boh, non ho sentito i tuoni, non ho aperto le finestre quando c'era il temporale, forse è stata una pioggerella. Puoi anche avere questa idea - ha concesso il Governatore - però se vai fuori e vedi le piante per terra, le case scoperchiate e vedi che è passato un fortunale importante, dici mah».

Zaia ha messo sul piatto anche le diverse inchieste penali aperte in Veneto. «Se fosse così (cioè come dice Brugnaro, mai nominato, ndr) non si giustificherebbe nemmeno l'azione delle procure. Perché se fosse tutto normale vuol dire che le procure si stanno muovendo per nulla, che le forze dell'ordine si stanno muovendo per nulla, i Nas si stanno muovendo per nulla, invece penso che si muovano tutti a ragion veduta ed è giusto che si faccia chiarezza su tutta questa partita».

Una presa di posizione alla quale il sindaco di Venezia non ha voluto replicare, facendo sapere che tornerà sul tema a inizio maggio, con altri dati alla mano sulla situazione.

«LO CAPISCO»

E sì che Zaia pochi istanti prima di bacchettarlo, si era quasi messo al suo fianco nel tema delle tante ordinanze.

Nel suo intervento Brugnaro non ne contestava il merito, ma il fatto che fossero menate senza di soluzione di continuità. «Non ho visto e non ho sentito il suo intervento - ha replicato il Governatore del Veneto - Ma su questo dico che ha ragione di prendersela sulle ordinanze che spesso vengono adottate in tutta velocità. Noi, a nostra volta, le subiamo da altre parti. Un'ordinanza come questa - ha aggiunto Zaia - la si fa trovandosi ai i tavoli, e così la digerisci, Ma se avessi dovuto adottare la procedura canonica, probabilmente avremmo avuto più difficoltà ancora. Questo non vuol dire che non sia fondamentale il dialogo con i sindaci - ha sottolineato il Governatore, chiudendo la discussione - Capisco che i sindaci abbiano avuto qualche difficoltà ma dovevamo adottare un'ordinanza che fosse assolutamente immediata visto e considerate le molte richieste e che le altre Regioni stavano facendo le stesse procedute».

IL DEPUTATO

Ha chiesto invece un intervento del Prefetto, Nicola Pellicani, deputato Pd e consigliere comunale a Venezia.

«È vergognoso - ha detto - Il sindaco parla di un bluff di fronte a un'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio mezzo mondo. Lo fa ignorando quanti sono morti anche nella nostra città e quanti ogni giorno rischiano la vita» ha attaccato ancora Pellicani, che poi è tornato sulle parole del primo cittadino.

«Invita in modo incosciente ad aprire tutto, ignorando i decreti del governo e le ordinanze della Regione. Un rappresentante delle istituzioni, il sindaco di una città internazionale qual è Venezia, non può agire in modo così irresponsabile».

Nicola Munaro

