VENEZIA Sentiamo quotidianamente parlare di nulla sarà più come prima, ma su un aspetto specifico le cose sembrano andare lungo la stessa china, ed è il turismo di massa che nessun veneziano auspica, ma che torna sempre a galla. Che bisogno c'era, ad esempio, di un approdo per i lancioni granturismo alle Fondamente Nove e per giunta privato? Non si sa. Tutto questo accade per la miopia di tanti operatori e per via di un curioso meccanismo, lo spacchettamento delle competenze sulla laguna, per cui l'ex Magistrato alle Acque può concedere uno specchio acqueo sul perimetro esterno della città semplicemente sulla base di una domanda presentata, senza fare valutazioni di opportunità con l'amministrazione comunale.

La concessione è stata rilasciata dal Provveditorato alle Opere pubbliche dopo una lunga trafila a una cooperativa di gondolieri e il Comune, chiamato in causa dice che non c'entra nulla: «Non sono opera nostra, non siamo padroni delle nostre acque. Il pontile comunale, montato due anni fa per togliere pressione a San Marco, è vicino a sacca della Misericordia».

Il fatto è che in calle de la Testa e ai Santi Giovanni e Paolo, nessuno vuole queste barche in una zona finora preservata dall'attacco delle grandi masse turistiche e per domani sera (alle 19) si sta preparando in fretta e furia una grande mobilitazione promossa da comitati e associazioni veneziane, per abbracciare l'ospedale Civile e dire no all'ennesimo atto di sfruttamento turistico della città.

La Municipalità di Venezia sta intanto predisponendo una mozione per il Comune. Inutile dire che sulla gestione del turismo si svolgerà gran parte della prossima campagna elettorale.

«La concessione per il pontile e le autorizzazioni ad una modalità scomposta di turismo in città - attacca il presidente Giovanni Andrea Martini, che è anche tra i candidati alla poltrona di sindaco - sono responsabilità che pesano sulle giunte precedenti. Ma questa amministrazione, fino alla fine, non ha nessuna pietà per la città e ne continua la devastazione».

Il sindaco Luigi Brugnaro non commenta. Lui la competenza sulle acque della laguna l'ha chiesta ed è anche scritta su una legge. Alla quale però non è stata mai data attuazione. Da Ca' Farsetti, poi, fanno sapere che la città ora ha gli strumenti per affrontare e prevenire le invasioni tipiche degli ultimi anni, a cominciare dal contributo d'accesso e dalla rete di sensori installata su tutta la città. Al momento, dunque, la logica pare quella del vivi e lascia vivere.

Una logica sbagliata per tanti veneziani, che sono convinti che sia necessario far vedere al mondo che Venezia sta cambiando registro. Invece, davanti alla scuola Abate Zanetti di Murano, è comparso un altro pontile uso turistico, anche quello in contrasto con il messaggio di qualità che la città dovrebbe dare al mondo.

«Ho passato una giornata con un'importante Tv tedesca - spiega Marco Gasparinetti, portavoce del Gruppo 25 Aprile - per contribuire a diffondere un'immagine positiva di Venezia. C'è la possibilità di recuperare quel turismo che ha reso la città ricca, ma i fatti cui assistiamo in questi giorni danno l'impressione che si continui come prima, facendo arrivare quell'80 per cento di visitatori che genera a malapena il 20 per cento del fatturato».

Michele Fullin

