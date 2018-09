CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Se il buongiorno doveva vedersi dal mattino, la giornata pareva essere cominciata splendidamente: con la rinuncia della giapponese Sapporo, ufficializzata dal Cio, sembravano impennarsi le quotazioni italiane del trio Cortina-Milano-Torino. Al punto che il governatore veneto Luca Zaia a metà pomeriggio sprizzava ottimismo: «Il tridente può vincere. Restiamo noi, Calgary, Erzurum e Stoccolma e in questo panorama abbiamo tutte le carte in regola. Ora più che mai occorre procedere pancia a terra verso l'obbiettivo». Ma in...