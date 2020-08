IL CASO

VENEZIA Riunione e assemblea dei dipendenti dell'Hotel Rialto, ieri mattina, in campo San Bartolomio. Una quarantina di lavoratori si sono ritrovati per estendere alla città tutta la loro preoccupazione, al limite della disperazione. Dal 9 marzo è scattata per loro la cassa integrazione e dal 23 l'hotel ha chiuso definitivamente i battenti, lasciando a casa 20 dipendenti con contratto indeterminato ed una ventina di stagionali, con rapporto indeterminato. Ad esprimere la solidarietà ai lavoratori del Rialto, c'erano anche rappresentanti di qualche agenzia di viaggio ed i colleghi e i rappresentanti sindacali aziendali dei più importanti alberghi di Venezia, tra i quali Marriott, Hotel Principe e Hotel Londra. L'Hotel Rialto appartiene alla catena societaria veneziana di Lino Cazzavillan, il quale già possiede a Venezia sette hotel, tra i quali gli hotel San Marco e Cavalletto, tutti chiusi da marzo, per un totale di 170 lavoratrici in cassa integrazione/fis da mesi. «Con la proprietà non c'è mai stato bisogno di difese sindacali - hanno riferito i manifestanti - i rapporti erano chiari e transitivi. A difenderci bastava la qualità del nostro lavoro. Ora però, dal momento che Cazzavillan non dialoga con noi e che non sappiamo quale sarà il nostro futuro e quello dell'albergo, ci siamo dovuti rivolgere alla Cgil». Infatti l'assemblea si è tramutata in un incontro sindacale in campo, con la presenza di Monica Zambon, rappresentante della Cgil Filcams. In verità, molte sono state nelle scorse settimane le esternazioni di Lino Cazzavillan, ma tutte avvenute a mezzo stampa e non direttamente con i lavoratori. «Nonostante le iniziali rassicurazioni della società, che preventivava la riapertura in questi giorni, come hanno già fatto molti alberghi - ha detto Monica Zambon - la società Cazzavillan ha fatto dietrofront e gli alberghi restano inspiegabilmente chiusi, con un danno d'immagine per la città ed economico, nonché professionale per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, che da anni lavorano nelle strutture del gruppo. Chiederemo subito un incontro con la proprietà ed anche con il Comune, perché anche la politica deve prendersi qualche responsabilità. Risulterebbe paradossale che il Comune fosse intervenuto per la riapertura dell'Excelsior, retto da una catena londinese, e non si interessasse di un hotel come il Rialto, ingresso della stupenda area marciana e posto ai piedi del ponte di Rialto, di fronte ai pontili dei battelli, gestito da una catena societaria veneziana». Pretendiamo - ha proseguito Monica Zambon - l'immediata apertura degli alberghi in sicurezza, al fine di garantire l'occupazione dei lavoratori per evitare il rischio d'indigenza di tutte le famiglie coinvolte. La chiusura di un albergo, a fronte di un movimento turistico che muove buoni passi, reca danno al'intero indotto di tutta la città». «Temiamo, come Cazzavillan ha fatto trapelare - hanno proseguito i lavoratori - che la sua società intenda riaprire il Rialto nel marzo 2021 - facendo intendere che ci tutela grazie alla cassa integrazione. Ma questa finirà a novembre e con 6, 700 euro al mese le nostre famiglie non possono vivere. Inoltre non sappiamo quale siano le vere intenzioni: riduzione dell'attività a locanda, vendita o quant'altro».

