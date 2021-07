Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Più di una persona su tre morta a causa del Covid aveva anche il diabete. Precisamente: 771 persone su 2.029, che è il totale dei decessi per la pandemia, calcolato dal primo in assoluto avvenuto l'1 marzo dello scorso anno. In percentuale, è il 38%, in linea con i dati certificati a livello nazionale dall'Istituto Superiore della Sanità.«Soffrire di diabete non costituisce un rischio in più di venire infettari dal...