IL CASOVENEZIA «Paolo Gentiloni ha sbagliato a impugnare il referendum. Chiederemo di revocare l'impugnativa davanti alla Consulta. Non vedo perché da Roma si debba mettere becco in vicende che riguardano veneziani e mestrini. Anzi, io avrei anche aggiunto il referendum di cui abbiamo parlato in campagna elettorale e poi il sindaco Luigi Brugnaro se ne è dimenticato della separazione del Lido da Venezia». Nell'intervista al Gazzettino, il leader della Lega Matteo Salvini, fresco d'investitura a ministro dell'Interno e vice presidente del...