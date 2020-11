IL CASO

VENEZIA Otto pazienti positivi al Covid 19, più altre nove persone che hanno contratto il virus tra il personale che lavora all'interno della struttura sanitaria. Dunque 17 casi positivi al tampone. Il Coronavirus entra perciò anche all'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido che era stato sostanzialmente risparmiato dalla prima ondata. Ne dà conferma una nota dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che è specializzato nella riabilitazione neurologica: «Immediatamente, non appena si è saputo delle prime positività, sono scattate tutte le procedure previste dalla Regione Veneto, dall'azienda sanitaria lagunare e dallo stesso ospedale che, fin dalla prima fase dell'emergenza, sottopone tutto il personale e i ricoverati a controlli mirati ogni 15-20 giorni». Le Suore Mantellate di Pistoia che gestiscono l'ospedale, non hanno lasciato nulla di intentato. Per gli otto pazienti risultati positivi scrive la direzione del San Camillo - sono state predisposte delle stanze di isolamento e osservazione. I pazienti che eventualmente diventassero sintomatici verranno trasferiti all'ospedale Villa Salus di Mestre oppure nelle strutture indicate dal Ulss 3 in base alla disponibilità dei posti. Non è stato immune alla seconda ondata neppure il personale ospedaliero in corsia: 9 operatori sanitari prosegue la nota - di cui 3 sono già in fase di rientro avendo terminato il periodo della prescritta quarantena. Gli operatori positivi sono tutti asintomatici e a casa in isolamento. Come avviene già periodicamente, tutto il personale e tutti i degenti sono stati sottoposti al tampone i cui esiti sono attesi per lunedì. Il personale, inoltre, è già dotato dei dispositivi di protezione individuale. Passando al Villa Salus, sempre sotto la gestione delle Suore Mantellate di Pistoia e dunque in sinergia col San Camillo, l'attivazione dei 10 posti richiesti di ospedale di comunità fa sapere la direzione - è subordinata alla verifica nei prossimi giorni da parte dell'ente preposto. La cittadinanza può stare tranquilla, secondo la direzione: tutti servizi sanitari sono regolari. Nessuna riduzione. Gli ambulatori proseguono la loro attività attraverso percorsi diversificati dalle aree Covid si legge ancora - e in assoluta sicurezza, secondo le modalità definite dalla normativa regionale. (l.may.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA