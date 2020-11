IL CASO

VENEZIA Non siamo ai classici tre indizi che formano la prova (almeno nelle trame dei romanzi) ma è pur sempre superato il confine della pura casualità, anche se i piedi di piombo nell'analizzare la questione ci vogliono tutti. Però cresce il numero delle persone che in questa ondata di ritorno hanno contratto il coronavirus durante il loro passaggio in ospedale.

Storie e segnalazioni che nel canovaccio della loro trama si assomigliano un po' tutte: si entra in ospedale per ragioni che nulla hanno a che vedere con la pandemia del secolo e si esce che si è positivi, con tutto quanto ne consegue: la malattia, l'isolamento e anche la paura di essere venuti in contatto con il nemico invisibile che da più di nove mesi sta ormai facendo tremare i polsi al mondo.

I CONTAGI

È successo al Policlinico San Marco, dove il marito di una donna «che era ricoverata da quattro mesi ed era sempre risultata negativa» segnala che la moglie è risultata positiva a un tampone il 12 novembre e, scrive ancora il marito, «da quel momento vive come una reclusa» senza la possibilità di vedere i parenti.

Ha avuto un esito fatale, invece, la storia raccontata alcuni giorni fa su queste colonne: quella di un ottantasettenne ex dipendente di Actv. L'anziano era entrato in ospedale e aspettava da giorni per essere operato ad una spalla, ma non è più uscito: ha contratto il Covid e giovedì è spirato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Tutto aveva avuto inizio il 28 ottobre: facendo la spesa in un supermercato vicino casa, l'uomo era caduto malamente a terra fratturandosi una spalla, un trauma che per l'anziano necessitava di un'operazione. Così era partita la ricerca di un posto letto in struttura fino a trovarlo all'Angelo dov'era rimasto ricoverato a lungo nel reparto di Ortopedia in attesa dell'operazione. Ma ad un certo punto è risultato positivo al tampone e anziché in sala operatoria per ridurre la frattura è stato trasferito nel reparto di Pneumologia dove le sue condizioni si sono aggravate fino a portarlo alla morte.

E un altro caso di positività successiva all'ingresso in una struttura sanitaria, secondo quanto segnala una lettrice, sarebbe accaduto a Mestre: «La mia amica, 89 anni, è morta venerdì a Villa Salus dov'era stata trasferita dopo un ricovero all'Angelo. Sono molto turbata».

L'AZIENDA

«Va detto come doverosa premessa - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben - che le dinamiche del contagio vanno verificate e che in molti casi non si può essere certi che questo sia avvenuto all'interno della struttura sanitaria. Comunque, sia perché i degenti possono contrarre il virus in ospedale, sia perché il virus può essere introdotto dai visitatori, nelle strutture sanitarie è fondamentale evitare ogni contatto non strettamente necessario».

Sul punto l'Ulss 3 e il suo direttore sono categorici: serve la massima attenzione da parte di tutti. «Siamo di fronte ad una seconda ondata in cui il virus è fortemente pervasivo e in cui il numero di persone rilevate come positive è di molte volte superiore a quello della prima ondata - continua il dg Dal Ben nella sua analisi - Ed è proprio per contrastare la diffusione del contagio che negli ospedali sono state introdotte regole strettissime quanto all'ingresso: si visitano i degenti secondo i tempi previsti e si accede solo per prestazioni che non sono rimandabili, solo se è indispensabile, solo con motivi stringenti. Queste limitazioni agli accessi e alle visite sono una restrizione che si fa fatica ad accettare, che provoca anche disagio ai degenti e ai familiari ma è evidente che queste regole sono necessarie e sono introdotte proprio a tutela delle persone ricoverate e dei loro cari».

Comprenderle e accettarle è anche la chiave di volta per evitare che casi come quelli raccontati accadano ancora. «Molti cittadini lo hanno già compreso - conclude il dg - e gli altri vanno aiutati a capire il quadro reale della situazione: il virus sa penetrare nelle strutture ospedaliere nonostante tutte le limitazioni e il rispetto delle regole è l'unico modo per contribuire alla lotta contro la diffusione. È sterile chiedersi da dove è arrivato, o com'è arrivato, quando ormai è entrato».

Nicola Munaro

