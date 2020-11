IL CASO

VENEZIA Nelle scorse settimane si era detto ai primi di novembre e invece così non è. Le farmacie continuano a rimanere senza vaccini antinfluenzali e perciò tutti coloro che non hanno diritto di vaccinarsi dal medico di famiglia, perché rientranti nelle categorie non a rischio, corrono il rischio concreto di non riuscire proprio a farlo, il vaccino, almeno in tempi brevi. «Non abbiamo forniture e non abbiamo notizie. Questa è l'amara verità», dice Emma Piumelli, presidente dell'Ordine dei farmacisti. Mentre Andrea Bellon, numero uno di Federfarma, aggiunge: «Niente di nuovo. Nelle prossime due-tre settimane, la Regione monitorerà i consumi dei medici di medicina generale per capire se e quante dosi potranno essere messe a disposizione delle farmacie». Dove, nel frattempo, la gente continua a chiedere quando arriverà il vaccino: ci sono farmacie che hanno liste d'attesa tra i 100 e i 200 nominativi, persone che chiedono di essere avvisate non appena arriveranno le dosi. Il problema è che, ad oggi, nella migliore delle ipotesi ogni farmacia non potrà averne più di una ventina. Tutto questo succede perché il lockdown ha bloccato la produzione delle aziende farmaceutiche e perché, nel contempo, la burocrazia blocca le importazioni dall'estero. Questi sono i giorni migliori per fare il vaccino che per entrare a regime ha bisogno di un paio di settimane ed è in grado di proteggere bene l'organismo per quattro mesi. Di solito l'influenza si affaccia verso Natale, raggiungendo il picco a fine gennaio, primo periodo di febbraio.

GRANDE RICHIESTA

«Novità a breve non ne avremo spiega con molta franchezza Piumelli E' una situazione paradossale, perché prima ci invitano a vaccinarci in massa, poi di fatto in tanti non sono nelle condizioni di farlo». «Stiamo a vedere cosa succede», temporeggia Bellon, confermando che bisogna navigare a vista.

A dover comprarsi il vaccino sono tutti coloro che hanno tra i 7 e i 59 anni e stanno bene di salute. Moltissimi chiedono di farlo, magari anche per la prima volta nella loro vita, perché quest'anno, con l'emergenza Covid, vaccinarsi è doppiamente importante: da un lato ci sono studi internazionali secondo cui proteggersi dall'influenza vuol dire proteggersi di più anche dal rischio di contagio da coronavirus; dall'altro, nel caso in cui un vaccinato si ammalasse, ciò permetterebbe al suo medico di capire meglio se si è in presenza di infezione da Covid, visto che i sintomi delle due patologie si sovrappongono (pur restando il fatto che il vaccino non esclude sempre del tutto l'influenza, ma in una quota di pazienti potrebbe solo attenuarne l'intensità).

I SOGGETTI A RISCHIO

Il tutto mentre i medici di medicina generale procedono a spron battuto con la somministrazione alle categorie a rischio che hanno diritto alla gratuità: i soggetti con più di 60 anni, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, i sanitari, chi svolge un lavoro di pubblico servizio, i malati cronici a rischio di complicanze, le persone ricoverate in strutture di lungodegenza, le donne incinte, i donatori di sangue. A tutti questi viene somministrato il trivalente adiuvato, agli altri la soluzione quadrivalente. L'Ulss 3 Serenissima quest'anno ha distribuito ai medici ben 167 mila dosi, il 40% in più dello scorso anno, proprio per far fronte al considerevole aumento di richieste.

Alvise Sperandio

