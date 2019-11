CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Nel dedalo di aziende che gravita attorno a Fincantieri ci sono due inchieste. Due filoni indipendenti che corrono in parallelo, che indagano su questioni differenti, e che al momento non hanno trovato un punto comune investigativo. Per ora, comunque, perché guardia di finanza da una parte e carabinieri dall'altra stanno proseguendo nelle loro rispettive inchieste anche alla ricerca di prove che certifichino una correlazione tra lo spaccio di metanfetamine e il caporalato. DROGA DI HITLERSi chiama Yaba, è una potente droga...