IL CASO

VENEZIA Nel 2003, quando ancora per l'area veneziana esistevano le Ulss 12 (Venezia e Mestre), 13 (Mirano e Dolo) e 14 (Chioggia) l'intero territorio ora racchiuso dall'Ulss 3 Serenissima poteva contare su 74 posti letto di Terapia Intensiva. Diventati 52 dieci anni più tardi - come da schede ospedaliere del 2013 - e poi scesi a 46 nel 2019: risultato di indicazioni fornite a livello nazionale.

Quando il 22 febbraio, all'1.30 è scoppiata l'emergenza coronavirus, per rispondere a quella che sarebbe stata la battaglia del secolo, l'Ulss 3 Serenissima aveva messo a disposizione di medici e pazienti anche gli 8 posti letto della Cardiochirurgia portando così il complessivo a 54 posti. Uno sforzo sublimato dagli altri 55 posti aggiunti via via fino a inizio aprile, quando il totale dei posti letto di Terapia Intensiva è arrivato a toccare quota 101. «E questi resteranno finché ci sarà l'emergenza», ha chiarito il direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben.

IL RISCHIO

Se Venezia ha rischiato il collasso dei reparti di Terapia Intensiva, il rischio si è corso il 23 e il 26 marzo. Quando il numero di posti liberi nelle Rianimazioni degli ospedali dell'Ulss 3 si è sgretolato con il passare delle ore e dei nuovi ingressi, tra malati Covid e pazienti che su un letto di Terapia Intensiva si sdraiavano per i più svariati motivi. Il cuscinetto si era così assottigliato fino a raggiungere le sole 7 postazioni disponibili sulle 80 dell'intero territorio tra Venezia, Mestre, Dolo, Mirano e Chioggia. Se anche in questo lembo del Veneto non si è verificato il disastro che ha stretto alla gola altre parti d'Italia, di cui l'esempio massimo è la Lombardia con il Papa Giovanni XXII di Bergamo e gli Spedali Civili di Brescia collassati su se stessi, il merito è dell'operazione messa in piedi dall'Ulss che fin dai primi giorni dello sbarco del coronavirus hanno iniziato a pompare nuovi posti di Terapia Intensiva. In poco più di un mese, dal 22 febbraio, i posti letto sono quasi raddoppiati: all'ospedale dell'Angelo da 22 sono diventati 34; a Venezia sono diventati 10, a Mirano 14, a Chioggia 8 mentre a Dolo, scelto dalla Regione come Covid Hospital, un intero piano è stato dedicato alla terapia intensiva Covid-19, e si è giunti ad avere 35 posti letto perfettamente attrezzati.

LA FLESSIONE

Dai giorni del brivido lo scenario si è poi normalizzato. Dall'inizio di aprile, con 101 posti letto complessivi già a disposizione, se ne contavano 25 liberi; oggi i posti letto di terapia intensiva liberi sono diventati 57 su 101.

Segno evidente di come il peggio sia alle spalle e anche di come la Serenissima sia ora in una situazione tale da non temere nuove ondate o emergenze di altra natura. Di fatto Venezia ha vissuto il contrario di quanto succedeva nel nord Italia. L'aumento dei malati gravi è stato anticipato in modo forte il numero dei letti di Terapia Intensiva. «Nei nostri ospedali, come in tutto il Veneto - sottolinea il dg Dal Ben - abbiamo saputo prevenire l'emergenza. Con uno sforzo non indifferente, con investimenti forti e con scelte anche organizzative di non poco conto in tutta la regione abbiamo saputo potenziare le terapie intensive. Negli ospedali dell'Ulss 3 non siamo mai arrivati ad avere i letti contati e, quel che sarebbe stato più grave, ad avere meno letti che malati gravi e dover lasciare qualcuno in un letto non adatto. E non abbiamo mai dovuto scegliere, di fronte ad un unico letto rimasto, tra un paziente e l'altro, tra la salvezza di uno e la morte dell'altro».

Sfida vinta, quindi, quella delle terapie intensive dell'Ulss 3.

«Una sfida importante - sottolinea Dal Ben - perché per potenziare le terapie intensive è stato necessario mettere in campo risorse umane, potenziare i turni, trovare e cercare disponibilità. E qui la risposta è stata di grande livello».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA