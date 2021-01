IL CASO

VENEZIA Nei giorni di Carnevale orchestrali, coristi, artisti e dipendenti tutti della Fenice saranno in cassa integrazione. Niente spettacoli, nemmeno in streaming, in quelle due settimane. Quanto basta per far rimontare la protesta in questo settore così duramente colpito dalle limitazioni imposte dal Covid. «Non toglieteci il Carnevale. Lavorare senza pubblico si può e si deve» scrivono i lavoratori della Fondazione teatrale in un appello alla «politica e alle istituzioni, nazionali e locali, affinché si possa tornare a lavorare con maggiore costanza».

Ma una prima risposta, improntata al realismo economico, arriva dal loro soprintendente, Fortunato Ortombina: «La cassa integrazione serve a tenere in piedi i conti della Fondazione. Questa è la ragione dell'alternanza tra periodi di attività e non. L'equilibrio economico è l'unica possibilità che abbiamo per garantire un futuro alla Fenice e a tutti i posti di lavoro».

L'APPELLO

Ma il disagio è tanto, come il desiderio di lavorare di più. «Dal 24 ottobre continuano ad essere sospese le attività dal vivo ma c'è, e va incrementata, la possibilità di lavorare in streaming ovvero provare, allestire e costruire - scrivono i lavoratori nel loro appello - Nel frattempo il Comune ha organizzato, durante il Carnevale, un pacchetto di dirette streaming dal 6 al 16 febbraio, nella sede del Casinò a Ca' Vendramin Calergi, ma per la Fenice non è prevista alcuna partecipazione anzi, nello stesso periodo, i lavoratori della Fondazione saranno tutti in Fis». La cassa integrazione del settore. Nell'appello si ricorda come, in teatro, le norme di sicurezza sono sempre rispettate. E i «lavoratori sono pronti a fare la loro parte, ma le Fondazioni non possono continuare a paralizzare la cultura e a farla dipendere esclusivamente da questioni di bilancio. II Carnevale di Venezia può e deve essere l'occasione per rilanciare la cultura veneziana con eventi in streaming che vedano protagonisti i lavoratori della Fondazione».

IMPEGNO

L'appello chiede un impegno del Ministero dei beni e delle attività culturali per gli «investimenti necessari», ma anche delle Fondazioni per un maggiore utilizzo dei «canali telematici», anche attivando una «piattaforma a pagamento».

LA REPLICA

Richieste, di fatto, respinte dal soprintendente. Ortombina rivendica l'attività di streaming sempre in diretta, ma anche il ricorso alla cassa. Da qui al 6 marzo ci saranno altri cinque concerti, intervallati dalle due settimane di Fis a Carnevale.

«Si tratta di un aiuto che ci viene dato dal Governo per supportare la Fondazione e la sua sopravvivenza. Un passaggio non gradito, questa alternanza, ma che è necessario tanto più ad una Fondazione come la Fenice la cui maggiore contribuzione veniva dalla bigliettazione. Solo con il mancato Concerto di Capodanno non abbiamo incassato 400mila euro. E in media una recita ci portava dai 60, 70 ai 100 mila euro. È questa alternanza che tiene in piedi i conti. L'obiettivo, in questo momento, non è di essere felici, ma di essere sani e di salvare tutti i posti di lavoro per il futuro».

IL DIBATTITO

Quanto alla possibilità che la programmazione in streaming diventi una fonte di reddito, Ortombina riconosce che il dibattito è aperto.

«Ma al momento va usato come strumento di promozione. Per la Fenice uno straordinario strumento di promozione».

Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA