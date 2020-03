IL CASO

VENEZIA Mentre sul web girano le foto della colonna di camion militari che partono da Bergamo perché non è più possibile cremare le salme in loco, in certe zone di Venezia (e anche del Lido) sembra che non sia successo nulla.

Se è vero che i vaporetti (escluse le ore di punta tra le 6 e le 8, dove si registra ancora qualche problematicità) viaggiano abbastanza vuoti, che la gente ai supermercati sta molto lontana ed evita contatti, è anche vero che qualcuno sta abusando della libertà concessa per portare fuori i cani, per fare attività sportiva all'aperto e anche per fare la spesa. Come ha detto più volte il direttore generale dell'Actv, In giro c'è troppa gente, ed è vero.

VIA GARIBALDI

Ci sono zone come strada Nova, la stazione, piazzale Roma, Santa Croce e perfino piazza San Marco e dintorni oltre a Rialto in cui capita di non incontrare anima viva. In altre parti della città come le Zattere, via Garibaldi e certe parti del Lido c'è un andirivieni che non si giustifica con il clima da quasi-coprifuoco imposto dal Governo.

Il fatto che in via Garibaldi ieri mattina era pieno di gente tra padroni di cani in passeggiata, podisti improvvisati (mai visti tanti in città, tanto da suscitare facili ironie) e persone che passeggiavano con la scusa di andare in farmacia o fare la spesa. Un'immagine in particolare, che è circolata sui social in modo virale, è stata presa ad esempio dal presidente della Regione, Luca Zaia, per bacchettare i cattivi comportamenti.

C'è chi ha ipotizzato che la foto in questione sia falsa (in effetti c'è la possibilità che sia scattata una decina di anni fa) e chi invece giura che sia autentica e scattata non più tardi di 4 giorni fa. Ma non importa, perché a Zaia sono arrivati video di ieri che evidenziavano la situazione.

NIENTE SEGNALAZIONI

«Ogni giorno denunciamo parecchia gente che girano per la città adducendo motivi di necessità assurdi - commenta il comandante della polizia locale, Marco Agostini - ma nessuna segnalazione è arrivata da via Garibaldi».

In farmacia Baldisserotto, in via Garibaldi, hanno confermato che avevano parecchie code. La farmacia Polito, poco distante, che aveva appena ricevuto le mascherine aveva anch'essa coda all'esterno.

Alcuni residenti in zona hanno confermato la bontà dell'immagine, dicendo che i cavalletti in legno erano stati messi da quattro giorni per contingentare le persone e che ieri mattina c'era tanta gente davanti alle due farmacie e davanti alla Coop. Alle Zattere, altre segnalazioni, era pieno di gente: in coda per il Conad, poi i soliti podisti e parecchia gente che prendeva il sole.

LIDO

Pic nic in riviera San Nicolò, corse e passeggiate in spiaggia al Lido anche a gruppi di più persone. Sono alcuni dei comportamenti che in questi giorni sono stati segnalati al Lido. Le segnalazioni (con foto) arrivano da Piera Guerra, coordinatrice locale dell'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada e da Alberto Cavagnis, consigliere di municipalità e capogruppo del gruppo misto in consiglio municipale. Oltre alla segnalazione c'è la richiesta di un giro di vite sui controlli da parte delle forze dell'ordine. La maggior parte dei residenti, nell'isola, sta dimostrando di rispettare le prescrizioni che vengono date. Alcuni episodi paiono davvero clamorosi e poco consoni all'emergenza attuale. Alcuni residenti sono stati notati a passeggiare tranquillamente in via Sandro Gallo con il carrello vuoto della spesa, ma per avere la scusa di poter girare. Anche i parchi giochi dell'isola, con il bel sole di ieri, nel primo pomeriggio erano tutt'altro che deserti. E questo ha fatto scattare l'ennesimo campanello d'allarme. Ma da oggi ci saranno controlli serrati sia a Venezia che al Lido che a Pellestrina.

Michele Fullin

(hanno collaborato Claudia Meschini e Lorenzo Mayer)

