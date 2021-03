IL CASO

VENEZIA Le nubi all'orizzonte avevano iniziato ad addensarsi all'ora di pranzo quando era diventata ufficiale la nota della procura di Biella con la quale si incaricavano i carabinieri del Nas di sequestrare il lotto ABV5811 di vaccino Astrazeneca, usato anche nell'Ulss 3 e nell'Ulss 4. All'improvviso, poi, scorrendo internet in attesa del proprio turno e in testa i dubbi per effetti collaterali che spavento, la notizia che rivoluziona ogni cosa: l'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, sospende in tutta Italia l'utilizzo del siero AstraZeneca. Un fulmine a ciel sereno (solo domenica l'Aifa stessa aveva considerate esagerate le perplessità attorno al vaccino anglo-svedese) che si abbatte all'inizio della settimana chiamata a fare da volano all'accelerazione d'aprile della campagna vaccinale, che di colpo si stoppa.

Nell'area metropolitana, tra Veneziano e Veneto orientale, oggi salteranno più di duemila vaccini, tutte iniezioni di AstraZeneca programmate con la prenotazione via web da parte del personale della scuola, soprattutto, ma anche delle forze dell'ordine. Senza contare le centinaia di persone rimandate a casa ieri, dopo che alle 16.30 è arrivato il blocco dell'Aifa. Avanti (ieri ma anche oggi) solo con gli anziani ultraottantenni e con i soggetti considerati fragili, ma usando le dosi in frigorifero dei sieri americani Pfizer e Moderna. Gli altri? Attenderanno che l'Aifa porti a fondo le proprie verifiche sul vaccino anglo-svedese, poi le immunizzazioni riprenderanno seguendo la regia del ministero della Salute e della Regione. Resta comunque aperto il caso di chi, fino alle 16.30, ha ricevuto il siero AstraZeneca: c'è anche da pensare ai richiami tra tre mesi.

L'ULSS 3

Finisce all'aria, quindi, il piano vaccinale previsto dalle Ulss che avevano puntato sulla fornitura continua delle dosi di AstraZeneca, da poter somministrare a tutte le persone sane indipendentemente dall'età.

Da oggi infatti nell'azienda Serenissima continueranno le vaccinazioni per gli ultraottantenni e soggetti fragili che già erano in lista. A loro si aggiungeranno nei prossimi giorni - comunque entro metà settimana - i nomi degli anziani che ieri sono stati rimandati a casa dopo il blocco e che verranno richiamati, via sms, per la somministrazione di Pfizer o Moderna. La vaccinazione viene invece temporaneamente sospesa per gli operatori della scuola, che hanno ricevuto un sms con il quale sono stati informati dell'annullamento della seduta (600 solo oggi): saranno ricontatti per riprogrammare l'attività vaccinale, una volta che ci sarà il via libera di Aifa. Stop anche ai circa 300 dipendenti delle forze dell'ordine.

Questo mentre ieri al palazzetto di Camponogara alcuni anziani sono stati già vaccinati con Pfizer o Moderna utilizzando dosi scongelate al volo dai medici e dagli infermieri in servizio.

A Chioggia - dove ieri ha aperto i battenti il terminal Aspo del porto - su circa 160 anziani e professori che avevano prenotato, sono stati somministrati un centinaio di vaccini: 30 anziani sono stati riconvocati tra oggi e domani mentre per alcune decine di persone è stata sospesa la somministrazione. «La campagna vaccinale continua con gli over80 e i soggetti fragili - ha spiegato ieri pomeriggio il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato - Già oggi (ieri, ndr) a Camponogara sono state recuperate della dosi di Pfizer che abbiamo inoculato subito. Gli altri li abbiamo sospesi e saranno reinvitati nei prossimi giorni mentre per anziani e forze dell'ordine va sospesa. Da domani (oggi, ndr) faremo tutti i soggetti che erano in lista con i vaccini Pfizer e Moderna. Come Ulss stiamo facendo dei passaggi con i sindaci in modo da reperire gli anziani e aumentare la chiamata magari attraverso i servizi sociali del Comune».

NEL VENETO ORIENTALE

Poco meno di un migliaio i vaccini che salteranno oggi nel territorio di competenza dell'Ulss 4 Veneto orientale che ieri, sulla propria pagina Facebook, ha avvertito della sospensione di AstraZeneca in tutta Italia.

«Si invitano le persone che dovevano vaccinarsi domani (oggi, ndr) con appuntamento già fissato, cioè insegnanti, polizia locale, personale della protezione civile, a non presentarsi nei punti vaccinali in quanto la somministrazione non verrà effettuata - si legge nella nota diffusa sui canali social - Gli utenti verranno contattati per fissare un nuovo appuntamento». Intanto anche nellìUlss Veneto orientale ieri sono saltate vaccinazioni previste e sospese dopo lo stop al siero anglo-svedese.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA