IL CASO VENEZIA Il ponte Molin rinascerà com'era e dov'era. Lo ribadisce

IL CASOVENEZIA Il ponte Molin rinascerà com'era e dov'era. Lo ribadisce l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale con uno scritto inviato al presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano Giovanni Andrea Martini che, nelle scorse ore, si è detto sorpreso per la decisione del presidente Musolino di agire in tal senso verso un ponte dal destino complicato, le cui vicende risalgono al 2017. La soluzione di un rifacimento del ponte situato a San Basilio sintetizzabile in un com'era e dov'era sembra non...