IL CASO

VENEZIA Il Covid è entrato anche nella caserma Capitò di viale Trieste, a Portogruaro. Anche il 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Lanciarazzi Superga è stato colpito dal virus Covid-19. Sono infatti quattro i militari di stanza a Portogruaro che sono risultati positivi al coronavirus.

Il contagio sarebbe stato scoperto nei giorni scorsi ma solo ieri l'azienda sanitaria ha confermato la notizia, spiegando che alcuni di loro stanno addirittura per terminare il periodo di quarantena. «Il contagio - spiegano dall'Ulss 4 - ha interessato prima un militare. L'azienda, in accordo con le forze militari, ha quindi avviato i controlli sui contatti stretti attraverso tampone rapido. A seguito di quest'indagine altri tre militari sono risultati positivi e posti, come il primo, in quarantena. Tutti gli altri sono risultati negativi. I militari contagiati - spiega ancora l'Ulss del Veneto orientale - stanno trascorrendo il periodo di isolamento a domicilio, chi nella propria abitazione, chi in caserma».

È invece rientrato l'allarme alla scuola primaria Margherita Marzotto di Villanova di Fossalta di Portogruaro. Nei giorni scorsi, dopo la scoperta della positività di un alunno e di un insegnante, l'azienda sanitaria aveva deciso di tamponare, avvalendosi dei test rapidi, tutti i bambini e i docenti del plesso: ben 124 persone. L'indagine a tappeto si è rivelata utile a scongiurare una quarantena delle classi: tutti i bambini e le insegnanti sono risultate negative. «La scuola - fanno sapere dall'Ulss - può continuare regolarmente la propria attività».

L'Ulss raccomanda comunque la massima attenzione, visto che dal 1 settembre al 10 ottobre si è passati da una media giornaliera di 3 casi ad una di 8 casi.

LA GIORNATA DI IERI

Nonostante la non pubblicazione del consueto bollettino delle 17 (per problemi di software da parte della Regione, ndr) quella di ieri per il Veneziano è comunque una data da segnare nel calendario del coronavirus.

Con i 44 nuovi positivi che sono stati registrati tra le 17 di lunedì e le 8 di ieri mattina (ora del primo dei due bollettini regionali), il territorio dell'area metropolitana di Venezia ha superato quota 5mila contagi complessivi.

Per la precisione adesso i positivi al Covid da inizio pandemia - l'1.30 del 22 febbraio - sono 5.042. Una soglia superata con una velocità impressionante se si pensa che quota 4mila positivi totali era stata toccata il 30 settembre, solo due settimane fa: mille nuovi casi in quindici giorni, in definitiva. Gli attualmente positivi erano invece ieri mattina 1.271 (+41) rispetto al tardo pomeriggio di lunedì.

In calo seppur di una sola unità, il numero delle persone ricoverate in ospedale, sceso a 112.

Restano invece 8 le persone in Terapia intensiva negli ospedali della provincia, e sono quelle che più preoccupano i medici per le condizioni di salute aggravate dal nemico invisibile.

Mentre nelle ore della scorsa notte non si sono registrati decessi (il totale rimane così fermo a 334) crescono le persone in quarantena, arrivate a 2.309: 749 sono positive al virus, ma soltanto 22 presentano i sintomi con i quali la malattia si rende riconoscibile. Il numero più alto tra le persone in quarantena riguarda chi è entrato in contatto con i positivi: sono 1.221, mentre i viaggiatori rientranti dall'estero sono 179.

Teresa Infanti

