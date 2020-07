IL CASO

VENEZIA I modi e i tempi con cui qualcuno ha chiesto a gran voce che la Croce rossa abbandoni quell'area e i migranti vengano trasferiti da Jesolo definitivamente non gli sono andati giù. Il prefetto Vittorio Zappalorto, che sta gestendo in questi giorni il difficile caso di un focolaio esploso nel centro di accoglienza a Jesolo non le manda a dire a chi vorrebbe quello spazio liberato. Il delegato del governo non lo dice esplicitamente, ma il sospetto è che più che le preoccupazioni dettate dalla sicurezza, a parlare sia l'interesse.

«So che una cordata di imprenditori vorrebbe quell'area. Può essere che la Cri debba andarsene, ma garantisco a questi signori che se lì sorgeranno dei nuovi alberghi sarà mia cura controllare accuratamente la provenienza dei finanziamenti con cui verranno realizzati - dice il prefetto nell'intervista a pagina 3 del fascicolo nazionale - A Jesolo stanno sorgendo costruzioni ovunque, praticamente c'è una gru ogni 500 metri. Ed è strano perché effettivamente è in contrasto con quanto sta succedendo in tutto il resto del Veneto, dove l'economia stenta da dieci anni. A Jesolo, invece, assistiamo a una stupefacente crescita di palazzi e milioni di metri cubi. Tutti soldi puliti? Sarebbe interessante saperlo». Sibillino, sì, anche se più chiaro di così non poteva essere. Quello di Zappalorto è un avvertimento agli imprenditori: volete costruire? Va bene, ma voglio sapere con che soldi lo fate.

LO SCENARIO

Il litorale, un anno fa, apriva gli occhi su un mondo che era sotto gli occhi di tutti. La presenza dei casalesi di Luciano Donadio, a Eraclea, si era radicata fino a inquinare la politica locale. Senza contare le inchieste che nell'ultimo anno hanno portato alla luce, una dopo l'altra, le varie cosche calabresi che da decenni gestivano il territorio. Che il Veneto sia una regione ad alta infiltrazione mafiosa ormai non è più un segreto: il procuratore di Venezia Bruno Cherchi l'ha ripetuto più volte, sottolineando che i capitali per la criminalità organizzata sono come il miele per le api.

GOLF CLUB

Da questi presupposti, e dallo sviluppo urbanistico continuo di Jesolo, nasce l'avvertimento di Zappalorto. Il prefetto vuole impedire che si verifichino altri casi proprio nella città del litorale come quello del Golf club, sequestrato un anno fa su provvedimento della Direzione distrettuale antimafia di Torino, per l'ingresso della ndrangheta nella società di gestione, nonostante la proprietà fosse all'oscuro di tutto.

Davide Tamiello

