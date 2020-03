IL CASO

VENEZIA I genitori se lo chiedono da giorni: «Perché i ragazzi non possono andare a scuola ma nessuno dice nulla se vanno in palestra?» Il dubbio, in effetti, è legittimo, così come è comprensibile che in determinati contesti questa contraddizione possa destare anche qualche preoccupazione. Perché si possono anche sospendere i campionati e le manifestazioni pubbliche, ma se gli allenamenti (anche dei più piccoli) proseguono senza interruzioni non si rischia forse di vanificare tutte le altre misure? Il nuovo decreto emanato dal Governo mercoledì sera costringe le società a un regime ancor più stringente. La scelta, però, spetta alle associazioni sportive stesse: c'è chi ha deciso di andare avanti, e chi ha alzato le braccia e ha chiuso le porte di palazzetti e palestre fino a nuovo ordine. «Non siamo in grado di attuare il decreto - commenta il presidente della Pallacanestro Mirano, Federico Polo - che prevede di avere a disposizione dei medici che misurino la febbre a allenatori, assistenti e atleti, controllino che in spogliatoio si cambino a un metro di distanza, parametro da rispettare anche durante l'attività». Per uno sport di contatto come il basket allenarsi a un metro di distanza, effettivamente, non avrebbe senso. Quella della Pallacanestro Mirano, che conta 400 atleti e quest'anno festeggia 50 anni di storia, è la prima serrata di sempre. «Non è mai successo da quando sono presidente almeno, negli ultimi 21 anni - aggiunge Polo - ma è una questione morale di responsabilità, di rispetto nei confronti delle persone più anziane. Mi sono confrontato con la sindaca, Maria Rosa Pavanello, e insieme si è deciso che la decisione migliore fosse sospendere a data da destinarsi. Resta il fatto che non si capisce perché non venga utilizzato lo stesso metro che si tiene per le scuole: come non si va a scuola, bisogna smettere di allenarsi. Si fermano gli allenamenti e basta, ma deve essere il Ministro dello Sport a imporlo». Stessa scelta anche per il calcio Marcon, come commenta il direttore sportivo Gabriele Moro: «Sospensione di tutte le attività fino a data da destinarsi, so che la cosa riguarda diverse società del centro storico e della terraferma. Le nuove disposizioni impongono cautela, aspettiamo l'incontro delle federazioni con il Ministero, previsto per lunedì». Altre realtà, come la società di arrampicata sportiva Gam di Spinea, ha deciso di attrezzarsi per far fronte all'emergenza sanitaria mantenendo le attività. «Abbiamo deciso di proseguire, ma con accorgimenti specifici - spiega il presidente Stefano Marchiante - facciamo allenamenti a porte chiuse, senza i genitori che di solito stanno in palestra per tutta la durata dell'attività. Abbiamo affisso cartelli ovunque e il disinfettante. Sono aumentati anche i turni di pulizia, con prodotti igienizzanti, per garantire che gli ambienti siano più sanificati possibile».

CONI

Già nei giorni scorsi, ma in particolare da ieri mattina, sono partite le direttive del Coni. «Assembramenti e concentrazioni al pubblico sono vietate - spiega il presidente Coni di Venezia, Vito Vittorio - per quanto riguarda gli allenamenti, però, non spetta alle federazioni imporre lo stop. La decisione è delle società: alcune hanno limitato l'accesso alle strutture, altre no. L'indicazione di massima che diamo noi è quella di attenersi alle ordinanze e disposizioni dei Comuni di riferimento. L'altra è quella di affidarsi al buonsenso: le attività al chiuso, gli sport di contatto, penso a discipline come il Judo, la lotta greco romana, sarebbe meglio che si fermassero».

MEDICI SPORTIVI

Nel frattempo anche la Fmsi (Federazione medici sportivi) ha diffuso un codice di comportamento per limitare i rischi del contagio coronavirus: non bere dalla stessa borraccia/bottiglia, non mangiare in spogliatoio, riporre vestiti solo nelle proprie borse e non negli spazi comuni, lavarsi accuratamente le mani e asciugarle con salviette monouso, arieggiare il più possibile e disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, rubinetti e maniglie.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA