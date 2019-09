CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA È un misto di rabbia e scoramento, lo sfogo di Leonardo Gonzo, studente di Filosofia studi internazionali ed economia a Ca' Foscari, per quello che riguarda le difficoltà a trovare un letto a Venezia. Il giovane, al suo terzo anno da veneziano adottivo, viene da Trento e, come spiega nella lettera a fianco, non ne può più di ricercare case che non cadano a pezzi. E la colpa è sempre la stessa, il turismo: «Quando ho scritto quella lettera ero arrabbiato - spiega - A Venezia si trovano solo appartamenti in uno stato pessimo...