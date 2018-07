IL CASO VENEZIA É apparso da un giorno all'altro. Un pontone galleggiate,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA É apparso da un giorno all'altro. Un pontone galleggiate, come quelli dove si sistemano sedie e tavolini, ma con numero di targa e motorino, come se si trattasse di un'imbarcazione. I vicini sono insorti, di fronte a quella che a molti è sembrava un'altra furbata. E sul posto ieri sono arrivati anche i vigili urbani per approfondire il caso.Eccola l'ultima storia di una città dove la fantasia di chi vive sul turismo non si ferma mai, pur di aggirare le regole. Siamo in rio di San Girolamo, a Cannaregio. Zona emergente di...