VENEZIA Controlli a tappeto e test 24 ore prima del volo. Il primo provvedimento che proviene dalla comunità del Bangladesh è questo, in accordo con l'ambasciata. Dopo che a Jesolo e Cavallino sono stati individuati, sebbene sotto controllo, alcuni focolai di coronavirus la stretta si rende necessaria.

Ad affermarlo è uno dei rappresentanti della comunità bengalese, cioè Mohamed Alì, del centro culturale di via Fogazzaro a Mestre: «Avevo sentito di alcuni casi a Roma, ma qui no - spiega - I controlli venivano effettuati con test anche dieci, quindici giorni prima della partenza, ma nel periodo prima del volo i connazionali potevano uscire di casa e contrarre il virus». La scelta è perciò di effettuare controlli più stringenti, 24 ore prima del volo: «Devono fare controlli prima di partire e non uscire di casa. Poi il caso potrebbe far sì che si contragga per strada, ma per garantire la sicurezza di chi è qui - continua Alì - è doveroso trovare una soluzione migliore, che è stata condivisa e accettata dall'ambasciata». La decisione non si limita a questo, ma si ricerca un livello di attenzione più elevato: «Sarebbe opportuno avere un periodo di isolamento anche una volta atterrati qui, perché la situazione in Bangladesh non è buona, ci sono nuovi focolai di Covid, con meno morti, ma non è risolto il problema, si parla di 5mila casi al giorno».

Numeri impressionanti, che fanno tornare indietro nel tempo a pochi mesi fa, quando le strade erano deserte, i negozi chiusi e la normalità era solo un miraggio. Per questo, l'attenzione secondo gli esponenti della comunità bengalese deve essere massima. A Venezia, della ventina di edicole che sono gestite da cittadini del Bangladesh, c'è chi parla e commenta la notizia e chi invece, non sapendo, preferisce rimanere in silenzio.

«Ho sentito dai tg e letto dai giornali la notizia - racconta Anne, dell'edicola in campo Santa Margherita - Lì c'è il caos, io parlo per me e per come interpreto la situazione, è difficile trovare le cure, se qui siamo alla fase due, lì siamo ancora indietro». I bengalesi avrebbero perciò paura di restare nella loro nazione, secondo la ricostruzione dell'edicolante, per questo uno dei motivi che li spinge a partire per l'Italia potrebbe essere anche quella

«All'inizio sono scappati dall'Italia per rifugiarsi negli affetti, quando uno ha paura va dai genitori e dagli amici, quindi è possibile che qualcuno abbia portato il virus lì. Ora la situazione è inversa, qui le cure funzionano, mentre lì è più difficile. Anche se in tanti, da extracomunitari, non pensano di poter accedere alla sanità». Uzzal, che lavora nell'edicola della Toletta, ritiene corretto il provvedimento di quarantena per i connazionali a Jesolo: «È giusto avere attenzione in questi casi, non lo sapevo, quindi c'è tranquillità. Semmai le preoccupazioni riguardano i problemi legati al lavoro, qui non si vendono giornali, mancano i turisti, quindi anche i souvenir restano qui».

Tomaso Borzomì

