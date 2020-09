IL CASO

VENEZIA Con le sue 4.537 preferenze definitive ieri mancavano i voti pervenuti dalle isole - di cui 1.959 nel Comune di Venezia, Speranzon non ottiene solo il primato nella Città Metropolitana per Fratelli d'Italia che gli permette di entrare nel Consiglio regionale, ma risulta essere il candidato più amato dai veneziani, cioè quello che ha ottenuto più preferenze anche rispetto ai candidati delle elezioni amministrative. Speranzon ha infatti ottenuto nel Comune di Venezia 1.959 preferenze, un numero superiore rispetto a quello ottenuto da qualsiasi candidato alle comunali, votato dagli stessi veneziani. E' l'unico veneziano in Consiglio regionale e il più votato dai cittadini del Comune. La valanga di preferenze ottenute da Speranzon nel Comune di Venezia ha ancora più valenza se si considera che Fratelli d'Italia, per il quale è stato candidato, ha ottenuto alle regionali, a livello comunale, una percentuale di voto del 6,8%. «Un risultato che mi sorprende positivamente e mi entusiasma commenta Raffaele Speranzon non posso che esser grato a tutti i miei concittadini che mi hanno ritenuto degno della loro preferenza. La soddisfazione di esser stato eletto per poter rappresentare Venezia in Consiglio regionale è enorme, anche per esser stato il candidato più votato dai veneziani. La ritengo una grande responsabilità ed anche per questo metterò tutto l'impegno possibile perché il territorio di Venezia e della sua provincia tornino ad avere il peso politico che meritano in Regione».

