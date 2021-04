Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Aveva 90 anni ed era in lista d'attesa per il vaccino anti Covid. E' morto lo scorso 4 aprile, prima di essere immunizzato. Franco Ventura rientrava tra quei grandi anziani che in teoria dovrebbero essere stati tutti vaccinati. Ma in realtà non è stato così, forse per un ritardo nell'iscrizione alle vaccinazioni. «Mio padre, insieme a mia mamma Rosita, del 1936, era in lista d'attesa per il vaccino da marzo tramite il...