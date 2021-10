Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Ancora una classe in quarantena nel Veneziano. Si tratta di una classe di una scuola primaria del centro storico che proprio ieri ha cominciato le lezioni in modalità di didattica a distanza, almeno fino a quando tutti gli alunni non risulteranno negativi al tampone di controllo.Questo perché al tampone iniziale eseguito martedì all'Ospedale Giustinian è saltato fuori un secondo positivo, oltre all'alunno positivo che ha...