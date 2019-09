CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Anche i presidi degli istituti superiori veneziani aprono allo sciopero di venerdì 27 settembre, condividendo il testo della circolare emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione nei giorni scorsi. Nel documento in questione, pubblicato dal Miur lunedì, si auspicava infatti che le scuole considerassero giustificata l'assenza degli studenti in occasione della partecipazione alla terza marcia mondiale sui cambiamenti climatici e che gli insegnanti potessero valutare la possibilità che tale giornata non incidesse sul numero...