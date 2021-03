IL CASO

VENEZIA Accanto ad una crisi sempre più pungente, condizionata da un'emergenza sanitaria di cui non si delineano ancora i confini, qualcuno sta registrando pure un ritardo nell'arrivo della cassa integrazione.

È il caso di Luigino Navona, dipendente del Metropole, storico hotel a 5 stelle con suite d'epoca in stile veneziano. Lui, 60enne e segretario al ricevimento, lavora nel lussuoso albergo in Riva degli Schiavoni da 37 anni. Residente a Chirignago, Navona lamenta un problema legato al mese scorso, che persiste tuttora. «Gennaio non ci è ancora stato pagato dichiara con una punta di sconforto, sottolineando come la sua categoria sia stata fra le più colpite dall'arrivo del Covid Mi sono informato con il nostro ufficio personale e con il sindacato e mi è stato riferito che, almeno per il momento, è tutto bloccato in quanto l'Inps non ha ancora ricevuto indicazioni da parte di Roma per il pagamento della cassa integrazione». Parole a cui tuttavia accosta una precisazione: «Nell'arco del 2020, l'Inps è sempre stato piuttosto regolare». Insomma, da inizio pandemia («ho cominciato a prendere la cassa integrazione dall'avvio del lockdown, dunque da marzo 2020») fino al gennaio scorso, problemi non ne sono stati registrati. Ma questa volta i giorni di ritardo iniziano a pesare. «La titolare del Metropole, Gloria Beggiato, ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per aiutare i dipendenti. Basti pensare analizza Navona che all'inizio ci anticipava la cassa integrazione. E ha continuato a farlo finché ha potuto». Oggi la preoccupazione è forte, legata ad una situazione lavorativa dalle prospettive assai incerte. Un periodo che il dipendente definisce «tragico, in quanto non si sa quando l'albergo riaprirà. Vorremmo farlo, ma se accadrà sarà comunque al 50% delle possibilità. Per forza».

Lo stop allo spostamento fra regioni, da poco prolungato fino al 27 marzo, non ha di certo agevolato. Di fatto costringendo il flusso turistico ad un ulteriore blocco che si sta protraendo ormai da mesi. «A Carnevale? La nostra struttura non ha riaperto: sarebbe stata una spesa troppo ingente. Si prevedeva di farlo verso il 18 marzo ma adesso, con le nuove restrizioni, si vedrà. È tutto in divenire», aggiunge Navona, spiegando come i dipendenti del Metropole siano una sessantina. «Ed altri, esattamente come me, stanno vivendo la stessa difficoltà a livello di cassa integrazione». Sulla questione prova a far luce Riccardo Vitulo, di Uiltucs. «Pare stiano approvando le domande in questi giorni, ma allo stato attuale il problema c'è. Presumo che il motivo sia questo: le ultime 6 settimane del 2020 sono state approvate verso la fine del mese scorso; dunque è chiaro che quelle che coprono il periodo dai primi di gennaio a fine marzo avrebbero ritardato di almeno un mese. E così è stato. Il problema è dell'Inps. Un'azienda che seguo ha avuto l'approvazione in questi giorni e la speranza è che la stessa cosa avvenga anche per il Metropole».

