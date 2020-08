IL CASO

VAZZOLA Venti lavoratori positivi al Coronavirus, un numero destinato a crescere e una massiccia campagna di tamponi che coinvolgerà familiari e conoscenti. Sono ancora in corso gli accertamenti per determinare l'esatta ampiezza del focolaio individuato nell'azienda Aia di Vazzola, uno dei colossi dell'industria alimentare che oggi, nella sua filiale dove operano centinaia di addetti, si sta correndo ai ripari. L'allarme è scattato quando un dipendente ha accusato alcuni sintomi e, sottoposto al test, il responso ha confermato i sospetti: positivo al Covid-19. Ecco scattare il protocollo che prevede di allertare la Usl e avviare una campagna di tamponi a tutti i contatti del contagiato e un'indagine epidemiologica per mappare la diffusione del virus. Al momento il focolaio è circoscritto alla sola azienda, tuttavia prima di giovedì sarà difficile ottenere la cifra esatta dei positivi.

IL FOCOLAIO

Tra lunedì e martedì, dopo la prima tornata di tamponi sui 38 lavoratori venuti a più stretto contatto con il primo contagiato, i positivi erano 20. La campagna di controlli è stata ampliata anche ai contatti dei contagiati all'esterno dell'azienda, mentre i tamponi sono continuati per l'intera giornata di ieri anche sugli altri lavoratori, che nella sede di via Battisti sono poco meno di 500. Nella giornata odierna sono attesi i risultati dei test eseguiti ieri, mentre giovedì arriverà il responso dei circa 300 disposti in questo primo turno e si potrà avere un quadro completo sulla diffusione dell'epidemia. Al momento la quasi totalità dei contagiati è asintomatica e nessuno versa in gravi condizioni ma, mentre tutti i positivi sono in isolamento domiciliare, nell'azienda l'apprensione cresce. Dopo il primo giro di tamponi, in base all'evolvere della situazione, la Usl disporrà la ripetizione del test.

IL SINDACO

Della presenza del focolaio è stato informato il primo cittadino di Vazzola, Giovanni Zanon. «Lunedì mi sono messo in contatto con il direttore generale della Usl e con i responsabili dei tamponi spiega. Certo i casi sono molteplici, ma al momento il focolaio è circoscritto alla sola azienda e la situazione appare sotto controllo dal momento che quasi tutti i positivi sono fortunatamente asintomatici». A Vazzola al momento non si registrano altri casi di Covid legati all'azienda, come invece vale per Conegliano, Cordignano e Codognè dove risiedono alcuni lavoratori positivi. «Martedì avevamo una sola persona in isolamento fiduciario dopo essere rientrata dall'estero, ma nessun positivo. Alla Aia lavorano molti vazzolesi, quindi non possiamo escludere che nei prossimi giorni emergeranno contagi anche tra i nostri cittadini, ma al momento pare escluso un collegamento con il focolaio alla ex caserma Serena di Casier conclude Zanon. A tal proposito sto diffondendo un appello: siate prudenti e responsabili, usate le mascherine e non mettetevi in situazioni a rischio». Appello condiviso anche dal sindaco di Codognè, Lisa Tommasella, e da quello di Farra di Soligo, Mattia Perencin. A Farra risultano cinque positivi in casa di riposo, otto in isolamento domiciliare e due persone ricoverate seppur in condizioni non gravi.

I NUMERI

Da inizio emergenza la Usl ha eseguito 174.747 tamponi e 99.110 test sierologici. Quasi un trevigiano su dieci è quindi stato sottoposto al test e 5.935 sono risultati positivi, pari al 3,4%. Di questi solo uno 0,33% ha dimostrato i sintomi del contagio, mentre la quasi totalità sono risultati asintomatici.

Serena De Salvador

