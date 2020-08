IL CASO

VAL DI ZOLDO «Grazie Arpav Dolomiti. È la seconda domenica che rovinate il turismo in questa stagione». Non ci va per il sottile il gestore del Rifugio Codai, struttura a 2130 metri a Zoldo Alto, in comune di Val di Zoldo. Luca De Zordo ieri ha pubblicato un post sulla pagina Facebook del rifugio, lamentandosi del cosiddetto meteoterrorismo ovvero previsioni fatte diverse ore prima, con attendibilità del 70%,ma che spaventano i turisti al 100%. Il rifugista a causa dell'allerta meteo lanciata sabato per domenica, ha avuto 25 disdette: solo 55 hanno avuto il coraggio di sfidare le previsioni e salire in rifugio. E hanno avuto ragione. «Oggi è stata una giornata splendida - spiegava ieri De Zoldo - a parte un po' di pioggia dalle 18. Ma nulla di che, poi è tornato ancora il sereno. Vent'anni fa si camminava anche sotto la pioggia: c'è una breve percorso dalla seggiovia al rifugio e arrivavano anche bagnati, non si facevano certo spaventare da due gocce, o condizionare dalle previsioni».

«Siamo capaci tutti di cambiare le previsioni alle nove di mattina guardando il cielo, e noi non siamo nemmeno pagati - si leggeva ieri sul post del Rifugio Coldai - Grazie Arpav, soprattutto ora, dopo la crisi, il Covid 19 ed ora anche voi». «È la seconda domenica che ci mettono brutto tempo -spiega De Zordo - e senza alcun fondamento. La sera hanno previsione con il 70% di attendibilità, la mattina la aggiustano, ma ormai il danno è fatto. È da 52 anni che con la mia famiglia siamo qui in rifugio Coldai e un tempo la gente non si spaventava certo per 4 gocce di pioggia. Anche perché, all'epoca, c'era Bernacca a fare le previsioni: lo rimpiango. Ora si mette tutto nel calderone, si parano con allerte meteo che spesso di rilevano infondate, ma creano danni a noi. Incommensurabili». E alla domanda se ha intenzione di fare causa risponde: «A chi? Quando mai qualcuno che è nel pubblico risponde per quello che fa. Gli unici che rispondono siamo noi privati. Ripeto sabato sera ho avuto 25 disdette perché davano brutto per la domenica: ne avevo un'ottantina di prenotazioni. La cosa più ridicola poi è il meteo a 15 giorni, a una settimana.. figuriamoci. Chiedo solo che ci lascino lavorare, almeno queste domeniche di agosto non terrorizzino i turisti con previsioni infondate».

Olivia Bonetti

