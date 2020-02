IL CASO

UDINE Un lupo e uno sciacallo morti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Storie tristi da qualsiasi parte le si guardi, che sia dal punto di vista di animalisti e studiosi affranti per la perdita di esemplari rari se non rarissimi o da quello degli automobilisti che fanno i conti con le loro macchine mezze sfasciate. «Visti i danni che gli investimenti di fauna selvatica provocano agli automobilisti, si stanno avviando iniziative di mitigazione del danno, simili a quelle già adottate in Comune di Claut e in Valcanale», dice lo zoologo del Museo friulano di storia naturale di Udine, Luca Lapini. Il riferimento è ai dissuasori (ottici e acustici) installati sulle strade, sia nell'Alto Friuli sia nella Pedemontana pordenonese. Catarifrangenti intelligenti che, quando sono colpiti dalla luce dei fari, rimandano un fascio di luce o emettono anche un segnale sonoro, che dovrebbe spaventare l'animale.

VALCANALE

Ma come sono andate le sperimentazioni? Non fosse di cattivo gusto la metafora animalesca, si direbbe a macchia di leopardo. Con esiti più che positivi nel Tarvisiano, come sottolinea il direttore della riserva di caccia di Tarvisio e Malborghetto Mario De Bortoli, che parla di «quasi un dimezzamento» degli episodi, grazie ai dissuasori ottici e acustici «installati su circa 50 chilometri, fra i due confini fino al confine con la riserva di Pontebba». In Valcanale, come ricorda il faunista Paolo Molinari del Progetto Lince Italia, il progetto è stato avviato nel 2015, con «24.800 euro finanziati dall'allora Provincia di Udine. Tutto il lavoro di messa in opera è avvenuto per volontariato dei cacciatori della Riserva e dei volontari dell'associazione Progetto Lince Italia». Non solo, d'inverno, per preservarli, i dissuasori acustici «vengono rimossi», «Si usano - prosegue Molinari - in modo stagionale, per evitare l'effetto assuefazione e perché con il sale, d'inverno, si rovinerebbero. Nella brutta stagione girano meno animali. I momenti in cui ci sono più incidenti si concentrano durante la stagione degli amori, d'estate per i caprioli e in autunno per i cervi» e nel periodo «del primo verde e dell'ultimo verde». Fra le vittime non solo gli ungulati, ma anche i piccoli animali, «persino sette lontre, che sono superprotette». Dopo l'adozione dei dissuasori, «dalle mortalità rilevate dal 2016 al 2019 la riduzione rilevata è stata compresa tra il 35 e il 50%. Naturalmente si tratta di numeri relativi e molto variabili a seconda di come si sono sviluppate le stagioni. Ovvero le condizioni meteo e la presenza-assenza di neve e freddo che spingono gli animali in fondovalle influiscono sul numero di animali presenti in valle e quindi sul numero di potenziali incidenti. Comunque valutiamo che i dissuasori soprattutto acustici abbiano avuto un effetto benefico che possiamo valutare in almeno un 40% di riduzione delle collisioni». Il problema, però, è che nessun dissuasore può funzionare «se gli automobilisti non rispettano i limiti di velocità», dice Molinari. Concorda De Bortoli: «Si potrebbero usare anche nel resto del territorio. In Austria e Slovenia sono dappertutto. Ma le macchine devono viaggiare rispettando i limiti: se uno va a 120, 130 chilometri all'ora, come capita da noi, i tempi si riducono».

PORDENONESE

Circa una decina di anni fa, come ricorda Ivo Zanin (allora in Provincia e oggi in Regione) lungo tutta la Pedemontana erano state installate una decina di sagome (che nelle intenzioni avrebbero dovuto spaventare gli animali ma si rivelarono un flop, anche perché molte furono rotte tanto da dover essere rimosse) e i catarifrangenti intelligenti «da Polcenigo a Travesio». Anche a Claut era partito un progetto analogo. Risultato? «Gli incidenti negli ultimi anni non sono calati, ma sono aumentati in senso generale sulla Pedemontana. Gli schianti con cinghiali, caprioli e cervi, seguono una linea ondulatoria. Ma, mentre per il cinghiale la costante è al ribasso, perché fino al 2019 erano meno presenti nella nostra provincia, per caprioli e cervi è in costante aumento». Qualche numero. «Nel 2009, gli incidenti con i cinghiali erano stati 30, 40 con i caprioli e 32 con i cervi. Quell'annata trascorse quasi tutta senza dissuasori, che furono acquistati a fine anno. Poi, nel 2010 ci furono 15, schianti con i cinghiali, 35 con i caprioli e 22 con i cervi. Nel 2011 gli schianti con cinghiali erano stati 32, 40 nel 2012, 35 nel 2013, per poi avere un calo vertiginoso nel 2014, ma non è imputabile né ai catadiottri né alle sagome, che erano già state rimosse - dice Zanin -. Nel 2019 gli incidenti con cinghiali sono stati 16». Per i caprioli, invece, «si è passati dai 40 incidenti del 2009 ai 32 nel 2011, poi 40 nel 2012, una cinquantina nel 2013, 40 nel 2014, 55 lel 2017, poi sono scesi a una quarantina nel 2018 per poi risalire a quasi 60 nel 2019». Per i cervi, stesso andamento ondulatorio: «22 nel 2010, 26 nel 2011, 37 nel 2012, una trentina nel 2013, 37 nel 2014, 26 nel 2015. Nel 2018 sono stati circa 45 e lo scorso anno gli incidenti con i cervi in provincia di Pordenone sono stati 38».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA