IL CASO

UDINE Troppe adesioni. L'entusiasmo per l'arrivo del vaccino in Friuli non è mancato. E così al vax day del Fvg qualcuno pare sia rimasto fuori. All'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale devono essere stati davvero in tanti ad aderire alla chiamata per sondare la disponibilità a fare il vaccino anticovid al debutto simbolico della campagna di oggi a Palmanova ed essere fra i primi 265 immunizzati. Tanto che ieri, a poche ore dallo start, c'è chi ha ricevuto una chiamata con tante scuse e la comunicazione che, no, l'iniezione del farmaco anti-covid non si sarebbe potuta fare oggi e sarebbe slittata al primo giorno utile, perché le dosi del debutto erano contate e le richieste erano in esubero. «Noi - diceva in serata l'assessore Riccardo Riccardi - abbiamo 265 dosi. Avendo maggiore adesione, qualcuno invece di farlo domani (oggi ndr) lo farà nei prossimi giorni». L'assessore ha però assicurato che non c'è stata «nessuna revisione» degli elenchi all'ultimo: «I 265 rappresentano le categorie previste dal piano nazionale». E a chi ieri sera ancora non aveva ricevuto le indicazioni su come e quando presentarsi l'assessore ha suggerito che «evidentemente non serve che si presenti, lo farà nei prossimi giorni».

I CANDIDATI

Fra i vaccinandi di oggi, contrariamente a quanto anticipato, pare proprio che non ci sarà Roberto Calvani, il presidente regionale dell'Ordine degli psicologi, ente che, pure, aveva annunciato con una nota ufficiale all'ora di pranzo di ieri la presenza del suo portabandiera «tra le 265 persone che saranno vaccinate per prime a Palmanova». «Una presenza doverosa - aveva spiegato Calvani - perché l'intera comunità scientifica si deve muovere unita per scongiurare derive legate all'azione sconsiderata di qualche negazionista». Sembrava cosa fatta. In serata, però, lo stesso Calvani ha spiegato di essere stato contattato dalla direzione sanitaria dell'Azienda: «Mi è stato detto che hanno dovuto rivedere l'elenco in quanto le richieste sono state in esubero per cui sono stato spostato al primo giorno di vaccinazione in AsuFc a Udine», dice il presidente degli psicologi.

FIDUCIA

Nessuna polemica. «Il 24 dicembre ho avuto notizia di essere stato inserito nella lista per il 27 dicembre. È stata mandata una lettera a tutti i capidistretto chiedendo la disponibilità. Ma evidentemente ci sono state più adesioni rispetto alle disponibilità di dosi per il primo giorno e si è dovuto procedere a togliere qualche nome dalla lista rinviando alla prima giornata utile di vaccinazione. La lista è stata fatta alla Vigilia e il giorno dopo Natale è stata rivista: ne prendiamo atto. Pazienza», dice Calvani, che aveva dato la sua disponibilità per il debutto anche ritenendo «importante che la popolazione sappia che la categoria degli psicologi è schierata per supportare la comunità in tutte le fasi della pandemia». Resta ovviamente inalterata da parte sua «la fiducia nella scienza. Noi professionisti della salute dobbiamo dare il messaggio che bisogna fare il vaccino. Io ci credo. Fin dall'inizio abbiamo seguito le indicazioni basiche di mascherine e distanziamento. Le cose non sono andate bene perché non tutti le hanno seguite come si sarebbe dovuto fare. Adesso l'indicazione che la scienza ci dà è il vaccino e credo che dobbiamo seguirla. Non è un'influenza, è una pandemia. Se a livello mondiale hanno studiato a tempo record un farmaco credo sia doveroso seguire le indicazioni della scienza».

LE CHIAMATE

Anche Maria Paola Miani, che guida la Pediatria di San Daniele, aveva subito risposto presente alla chiamata, lanciata fra direttori e coordinatori infermieristici, per sottoporsi al vaccino nel giorno del debutto. Anche lei lo farà nel prossimo futuro. «Lunedì scorso la direzione medica ha chiesto la disponibilità a fare il vaccino domenica e io l'ho data. Non senza pensarci perché sarebbe da sconsiderati. Ho dato la disponibilità subito perché ci avevo già pensato. Mi ero documentata, avevo letto quello che è stato scritto, avevo ascoltato le persone di riferimento. Al di là del giorno preciso in cui lo farò, sono sempre stata convinta che appena sarebbe uscito il vaccino lo avrei fatto, anche per serenità di tutti quelli che mi stanno intorno. Non che uno fa il vaccino e poi liberi tutti. Bisogna comunque stare attenti, ma si comincia a lavorare in un altro modo. Ci vorrà del tempo prima di arrivare all'immunità di gregge, ma questa è la strada». Il pensiero della dottoressa va anche all'anziano babbo, ormai novantenne. «Lui è già pronto. Mi ha detto: Appena sarà il mio turno, io sono qui. Ricordatevi di me. Lui è sempre stato ligio e rigoroso ma questa pandemia gli ha tolto del tempo prezioso. Le fasce più colpite da questa pandemia, dal punto di vista della vita che scappa, secondo me sono gli anziani e gli adolescenti. Gli adolescenti perché ogni minuto che passa è vita che cambia e gli anziani perché hanno un tempo più breve». Sull'elaborazione del vaccino «le tempistiche sono stati brevi. Ma gli step che sono stati fatti più velocemente hanno visto più personale dedicato: c'era il mondo sui vaccini».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA