IL CASO UDINE Tornano in piazza. Dopo le quasi quattromila firme raccolte e autenticate dal comitato Autostoppisti per il (poi mancato) referendum di primavera. Dopo le oltre novemila sottoscrizioni ad una petizione lanciata dai ciclisti di Abicitudine sulla piattaforma on line. E, soprattutto, dopo una mobilitazione di massa rimasta negli annali di Udine, come quella del 31 luglio del 2018, con centinaia di persone (gli organizzatori parlarono di 2-3mila partecipanti) a sfilare in bici, a piedi o con il figlio in passeggino lungo via...