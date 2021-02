IL CASO

UDINE Tempi più rapidi e costi ridotti. Sono questi i due capisaldi su cui puntano i sindacati dei medici di medicina generale nel loro pressing sulla Regione per arrivare anche in Fvg al coinvolgimento dei dottori di famiglia nella campagna di vaccinazione degli over 80, a cominciare dai più fragili, che vanno trattati a casa. Proprio ieri Khalid Kussini (Fimmg) ha riportato il tema sul tavolo del direttore generale di AsuFc Massimo Braganti. Questione tempi: «L'altro giorno hanno cantato vittoria per aver vaccinato mille over 80 in una giornata. Ma se andiamo di questo passo, ci vorranno 108 giornate per vaccinarli tutti. E nel frattempo il virus scappa e continua a mutare». Questione costi: «Con tutto l'esercito di medici di medicina generale disponibili a fare i vaccini, è il caso di andare a pagare 80 euro all'ora ai dottori che vanno a gettone quando si potrebbero pagare 10 euro per il vaccino in sede e 28 per quello a domicilio? E poi quanti vaccini riescono a fare quei medici (individuati da bando della Protezione civile ndr) in un'ora? Va a finire che fanno una persona all'ora. Poi, ci sono i costi degli infermieri. Noi offriamo alla Regione di pagare, come si dice, un orecchio di elefante. A parità di condizioni, se uno deve comprare, deve cercare di comprare quello che costa di meno», rileva. Ma la cosa che più conta è che «dobbiamo bloccare il virus prima che scappi. Ho proposto di fare una sperimentazione di 7-10 giorni. In un pomeriggio potremmo vaccinare al drive in 100 o 200 persone. A casa potrebbe andare un'altra squadra. Domani ne parleremo e mi auguro che diano il consenso almeno per lunedì prossimo. Ne ho parlato già con il sindaco di Latisana. Anche Ruda e San Giorgio si stanno muovendo».

I contratti ai gettonisti di cui parla Kussini sono «quelli posti in essere dalla Protezione civile, per i medici del bando di Arcuri - spiega Braganti -. Rientrano negli elenchi che ci arrivano per incrementare il personale». Di questi, anche pensionati, «ne avevamo destinati 24, non so se siamo arrivati a 14 o 15», dice Braganti. Coinvolgere i medici di base? «È un ragionamento che dobbiamo fare insieme alla Regione. Ci stiamo organizzando per i vaccini a casa ai 50mila over 80 fragili. Abbiamo avuto il responso della quantità di minuti necessari per anziano, stimati in 8-10 minuti: invece, siamo a 6-8 minuti quindi stiamo aumentando la disponibilità. Stiamo facendo la programmazione».

Anche Stefano Vignando (Snami) si chiede perché non si sia scelta la strada delle convenzioni regionali («a 40 euro all'ora»), strumenti previsti «per garantire tutte le prestazioni professionali mediche necessarie alla Aziende sanitarie per fornire i Lea e le ulteriori necessità dovute all'emergenza pandemica e ciò fin dalla scorsa primavera». Ma Riccardi ha ribadito che, per avviare la collaborazione con i medici di base, per i vaccini tipo AstraZeneca «siamo obbligati ad attendere la stipula dell'accordo collettivo a livello nazionale».

Camilla De Mori

