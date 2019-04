CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Sorprese mentre tentano un furto in un'abitazione, estraggono il certificato di gravidanza per evitare l'arresto. È successo di nuovo, sabato pomeriggio, alle porte di Udine. Protagoniste due giovani donne di 32 e 26 anni, nate e cresciute in Italia, di origini croate, senza fissa dimora, già note alle forze dell'ordine, denunciate dalla Polizia per tentato furto.L'EPISODIOSorprese dal padrone di casa nel cortile della propria abitazione a Passons di Pasian di Prato, le due donne hanno subito cercato di dileguarsi, scavalcando...