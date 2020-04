IL CASO

UDINE Sono tre sinora i bambini contagiati dal Covid-19 che, in via prudenziale, sono stati ricoverati all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste, il centro regionale di riferimento per casi di questo tipo. Ma un bambino di 10 anni, della zona di Udine, il primo friulano ad essere ricoverato in ospedale a Trieste per problemi legati al contagio da coronavirus, è stato dimesso alla fine della scorsa settimana e ha potuto trascorrere la Pasqua in famiglia, come fanno sapere dalla struttura ospedaliera giuliana. Il ragazzino è stato al Burlo, a quanto si apprende, solo per pochi giorni e, comunque, «con una situazione assolutamente tranquilla». Più o meno negli stessi giorni del suo ricovero, a quanto viene riferito, sarebbe stata portata in ospedale anche un'altra bambina, ma della provincia di Trieste, di 7 anni, che ormai è ricoverata da circa una decina di giorni «ma sta bene ed è tenuta in osservazione precauzionale». Fortunatamente, infatti, non si è verificata «nessuna situazione grave» per i più piccoli alle prese con il virus. «Dal giorno prima di Pasqua» invece, viene riferito, al Burlo è entrata una bimba di 4 anni, sempre dell'area triestina, anche lei contagiata dal coronavirus, come accertato dal tampone, a cui sono stati sottoposti tutti i piccoli pazienti, come d'altronde accade per tutti i bimbi che accedono alle strutture ospedaliere, in via prudenziale.

PNEUMOLOGO

«Parecchi bambini si contagiano, come accade agli adulti, solo che non si ammalano. O meglio, si ammalano più di dieci volte di meno» spiega Mario Canciani, medico pneumologo e presidente dell'associazione Alpi, che si occupa di allergie e pneumopatologie infantili. «I casi che necessitano di ricovero vengono mandati al Burlo di Trieste da tutta la regione, ma sono pochissimi», conferma. «Ormai si sa che i bambini si ammalano di meno degli adulti per almeno tre ragioni, secondo le ipotesi che si fanno. La prima è legata al fatto che il bambino ha un'immunità innata che lo protegge anche dai nuovi agenti infettivi. È una questione di sopravvivenza: il bambino ha meno anticorpi e quindi dev'essere pronto a difendersi. Inoltre, la seconda ipotesi è che ha più linfociti, più globuli bianchi quindi, che lo difendono dai virus. La terza ipotesi che si fa, ma che dev'essere ancora validata, è che il bambino viene a contatto molto di più rispetto ad un adulto con i coronavirus in circolazione - ci sono sette coronavirus umani - e si pensa che queste infezioni potrebbero contribuire a creare una sorta di ombrello protettivo. C'è una somiglianza, infatti, fra i vari tipi di coronavirus. Per questo i bambini si ammalerebbero di meno degli adulti». Fortunatamente in regione «non ci sono casi preoccupanti».

ASMATICI

Fra i tanti bambini che segue, come medico, «circa 1.500 su quasi 3mila persone complessive» per problemi legati all'asma o ad altre patologie respiratorie, «non ho notizie che ci siano casi di bambini positivi al covid-19 o malati, mentre so che due miei pazienti adulti che sono risultati positivi, di cui uno ricoverato. Ma non avevamo avuto contatti recenti». Le notizie, dice, gli arrivano quotidianamente, visto che «le persone che ho in cura mi scrivono molte mail. Anche oggi (ieri ndr) mi hanno scritto 30-40 persone. Ma sono arrivato anche a 120-130 mail al giorno. Magari perché sono preoccupati o vogliono un consiglio. Ho sempre caldeggiato l'uso della mail: è molto utile e si risparmia tempo. Io rispondo sempre: ci impiego almeno tre o quattro ore al giorno». Per i bambini che fanno riferimento all'associazione, aggiunge, vorrebbe riuscire anche quest'anno, pandemia permettendo, ad organizzare il soggiorno estivo a Fusine con la terapia in grotta, già peraltro rodata da tempo. «Per adesso ci stiamo lavorando, per portare un gruppo di bambini asmatici a Fusine. Il ritiro è in programma dal 23 al 30 agosto, ma vedremo se ci saranno restrizioni regionali o meno».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

