IL CASOUDINE Sono 162 le lettere spedite agli operatori sociosanitari, prevalentemente stranieri, del Fvg dopo il concorso bandito da Arcs il 4 agosto 2020, per accertare l'effettivo possesso del titolo di studio corrispondente alla terza media italiana. Ma solo 25 hanno già chiarito la loro posizione, mentre altri 69 hanno avviato le pratiche. La missiva dell'Azienda regionale ha avuto l'effetto di una bomba per tanti addetti, che in piena...