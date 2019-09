CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Si spende ancora troppo. In Friuli Venezia Giulia la febbre da gioco è ancora puntata in zona calda mentre a raffreddarsi sono i portafogli di chi si affida alla dea bendata per cercare di svoltare la vita o semplicemente concedersi una luculliana cena con gli amici. Ma giocare non significa necessariamente vincere, anzi: tanto si gioca e meno si vince. Non serve necessariamente concentrarsi sulla patologia da gioco d'azzardo per parlare di lotterie e gratta&vinci perché una buona fetta di giocatori è occasionale, non ci si...