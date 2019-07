CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Si riaccende il dibattito sul cosiddetto ticket (ma sarebbe più corretto parlare di compartecipazione) per l'elicottero, in caso di interventi di recupero e di trasporto di persone che non abbiano in realtà bisogno di cure mediche o che si siano messe nei pasticci praticando qualche sport estremo. Altrove (e non occorre andare molto lontano, basta guardare in Veneto, per non parlare dell'Austria, dove però il sistema è diverso). In Friuli Venezia Giulia la legge 24/2017 agli articoli 10 e 11 prevedeva espressamente una...