IL CASOUDINE Potenza della parola e dei propositi, oltreché dei fatti: è quel che sembrano dire i primi dieci di giorni di pattugliamento misto italo-sloveno sul confine orientale della regione per arginare l'ingresso in Italia, dei migranti che risalgono la rotta balcanica. Se i rintracci a ieri erano 19, di cui 17 in Friuli Venezia Giulia e 2 in Slovenia, è la diminuzione significativa del flusso avvenuta nell'ultima settimana a fare notizia, poiché all'origine del fenomeno - secondo la lettura di alcuni - potrebbe esserci il gran...