IL CASOUDINE Oltre otto milioni di euro scongelati, se ci si passa il termine, con il decollo di un intervento da tempo oggetto di sospiri e speranze. Ma ci vorrà almeno un anno perché i sospiri possano cessare. Sono partiti «prima di Natale», come assicura infatti l'amministratore unico di Ferrovie Udine Cividale Maurizio Ionico, i lavori di installazione del sistema di controllo marcia treno (Scmt, che blocca in tempo reale i convogli in caso di rischi) a lungo invocati dai pendolari, che ne auspicavano il debutto soprattutto dopo che la...