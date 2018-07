CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Non si arresta la cura dimagrante degli sportelli bancari in Friuli Venezia Giulia. Solo negli ultimi tre anni sono calati del 10%, secondo la recente analisi della First Cisl che a livello nazionale ha provato a scattare la fotografia di un comparto sempre più votato all'online e sempre meno radicato fisicamente nelle periferie.IL QUADRO IN FVGNel 2010 in regione erano attivi 955 filiali, calate a 816 nel 2016 ed ancora in flessione a 776 nel 2017, una perdita del 4,9% in un anno, del 18, 7% nell'ultimo settennato, esattamente...