IL CASOUDINE Non sa darsi una spiegazione di quanto è accaduto Emilia, la moglie di Giuliano Cattaruzzi, l'architetto di 80 anni che mercoledì mattina nello studio notarile Andriola-Amodio ha ucciso con due colpi di pistola la ex moglie, Donatella Briosi, da cui era divorziato ormai da anni, e poi si è tolto la vita. Avvisata della notizia da una telefonata di alcuni parenti del marito, la donna è partita non appena le è stato possibile da Tenerife, dove abitava con Giuliano e il loro bambino di 8 anni, e ha raggiunto il Friuli. Ieri...