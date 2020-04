IL CASO

UDINE Non c'è solo il coronavirus a creare problemi alle case di riposo. È di ieri infatti la notizia di un decesso in una struttura per anziani di Udine, avvenuto pare a causa di un paziente psichiatrico che avrebbe spinto una signora di 90 anni, provocandone poi la morte. Sull'episodio è stata aperta una inchiesta, condotta dalla pm Finocchiaro, la quale ha già disposto l'incarico per l'autopsia che verrà affidato martedì prossimo. Si cercherà di accertare anche eventuali responsabilità colpose nell'assistenza della struttura nei confronti dei propri ospiti.

IL SINDACATO

Sul fronte covid, il Sindacato pensionati della Cgil è pronto a costituirsi parte civile nei futuri processi nel caso in cui le inchieste della magistratura evidenziassero la possibilità di responsabilità e negligenze nella gestione dell'emergenza Covid-19 nelle case di riposo e nelle Rsa. Ad annunciarlo, sulla scia di quanto dichiarato dallo Spi a livello nazionale, è il segretario regionale Roberto Treu. «Migliaia di anziani morti e contagiati nelle Rsa meritano verità e giustizia», dichiara, ribadendo il giudizio che ad aggravare la situazione possano essere state anche «inefficienze e ritardi nelle contromisure da adottare per limitare e circoscrivere il rischio di contagi». Al di là di eventuali sviluppi giudiziari, in ogni caso, lo Spi rilancia l'appello «alla trasparenza nel monitoraggio della situazione e a un costante confronto tra Regione, Aziende sanitarie, sindacati e utenti sulle strategie da adottare».

TAMPONI NEGATIVI

Notizie rassicuranti invece sono arrivate ieri dalla casa di riposo di Cividale dove i tamponi svolti nei giorni scorsi a seguito di una positività di un ospite hanno dato esito negativo per tutti tranne che per un operatore asintomatico che non ha avuto contatti con l'ospite positivo. Negativi dunque i 230 ospiti della struttura e i 200 lavoratori sottoposti al test. Scongiurato, dunque, il rischio dell'esistenza di un nuovo focolaio. La presidente della casa di risposo cividalese, Piera Beuzer, ha chiesto ai vertici sanitari nuovi tamponi nei prossimi giorni in modo da mantenere monitorata la situazione. L'ospite positivo presenta gravi problemi di salute precedenti al contagio ed era in isolamento dagli altri. Per questa ragione, non si riesce ancora a comprendere come e quando possa avere contratto l'infezione. «D'altra parte la conoscenza del virus, del periodo di latenza e del meccanismi di contagio non sono ancora del tutto noti ha aggiunto la presidente -. Per tutti, come pure in realtà come la nostra, anche in ragione della presenza diffusa di soggetti asintomatici positivi tra la popolazione, è impossibile assicurare la totale assenza di casi positivi: l'unico modo per evitare l'eventuale diffondersi di un contagio e tutelare così ospiti e operatori è quello di continuare a limitare gli accessi, applicare rigorosamente i protocolli, garantire l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come abbiamo fatto fin ora, ed effettuare periodicamente il monitoraggio tramite tampone» Attività che sta coordinando il dipartimento socio-assistenziale dell'AsuFc, come conferma il direttore Denis Caporale: «Stiamo monitorando la situazione, ci focolai importanti e stiamo lavorando in particolare su Mortegliano e Paluzza, così come sugli altri minori; giovedì dopo il caso positivo di Cividale sono stati effettuati 500 tamponi e i risultati hanno dato esito tranquillizzante; l'opera di prevenzione continuerà effettuando tamponi sistematici all'interno delle strutture compatibilmente con la disponibilità dei test e dei reagenti».

NUOVI FOCOLAI

Nel frattempo un nuovo focolaio di contagio da coronavirus è emerso in una casa di riposo della provincia di Trieste. Si tratta della struttura privata di Fernetti, sul carso, dove sono stati accertati 41 casi di positività al coronavirus tra gli ospiti e 7 decessi di cui 2 nelle ultime 24 ore. Numeri preoccupanti per il sindaco di Monrupino Tanja Kosmina che si aggiungo alle ultime difficoltà scontate dal territorio giuliano. A 50 giorni dell'ordinanza anti-Covid19 di Fedriga, l'assessore Riccardi deve inventarsi la nave-lazzaretto perché scopre che a Trieste non ci sono strutture per accogliere i contagiati delle case di riposo. Questa è un'autentica autodenuncia afferma la segretaria provinciale del Pd di Trieste, Laura Famulari, commentando la dichiarazione dell'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, in merito all'ipotesi di trasferire su una nave gli anziani contagiati nelle case di riposo. La Regione ha dimenticato Trieste e i suoi vecchi e ora corre ai ripari mettendo toppe ha aggiunto - Subito bisognava occuparsene, perché le caratteristiche demografiche, il numero e la tipologia delle strutture per anziani devono essere note all'assessore competente, lui deve conoscerne le criticità e doveva provvedere subito a un piano specifico per questa emergenza. Spazi da allestire per ricoveri d'emergenza a Trieste esistono: bisognava prevedere e fare, invece siamo alla ricerca della nave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA