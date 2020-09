IL CASO

UDINE Le scuole in Friuli Venezia Giulia partono con la non confortante notizia di 115 studenti di cinque classi, al terzo, quarto e quinto anno di un liceo di Monfalcone in isolamento fiduciario dopo aver frequentato le lezioni tenute da un docente, anche lui della città dei cantieri, che, nonostante non accusasse alcun sintomo, grazie al contact tracing dell'Azienda sanitaria ha scoperto di essere stato contagiato in ambito familiare. Come spiega il dirigente scolastico del Buonarroti di Monfalcone, Vincenzo Caico, almeno sei di questi studenti («5 ragazze e un ragazzo»), che oggi faranno i tamponi, sono nati nella nostra provincia, fra Udine (una ragazza) e Palmanova (quattro studentesse e uno studente di quinta). Alcuni risiederebbero nella Bassa (per esempio a Fiumicello). I 115 studenti della scuola, chiarisce Caico, sono distribuiti in cinque classi «di più indirizzi: dalle scienze applicate al linguistico allo scientifico» e di più anni, «dalla terza alla quinta». «Domani (oggi ndr) pomeriggio faranno il tampone a scuola. Verranno accompagnati dai genitori e verranno gli operatori sanitari a fare gli esami a tutti. Poi i risultati si avranno entro la settimana. Se risulteranno negativi torneranno a scuola, se qualcuno sarà invece positivo, si avvierà la procedura del caso». Nell'istituto «le lezioni erano iniziate già il 7 settembre. Il docente di Monfalcone stava bene, non aveva sintomi. E come lui la moglie che insegna in un'altra scuola». Poi, l'11 settembre, il tampone e quindi l'esito, confermato ieri, quando è scattato l'isolamento fiduciario degli studenti. La scoperta della positività, a quanto comunicato dal vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi e dall'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen è avvenuta grazie al «contact tracing effettuato dall'Asugi». Per questo, «in base al principio di massima precauzione, sono stati sottoposti a isolamento fiduciario in attesa dell'esito del tampone 115 allievi appartenenti a 5 classi». Ricostruendo la catena dei contagi, si legge in una nota della Regione, «i sanitari hanno scoperto che l'uomo è stato infettato dalla moglie, la quale aveva contratto la malattia dalla badante della madre, recentemente rientrata dalla Romania. L'indagine ha permesso inoltre di appurare che anche la sorella della badante, la quale esercita la medesima professione, è positiva al covid-19 e di attivare le procedure di sicurezza previste in questi casi. Una volta scoperto il primo caso di positività sono quindi scattati immediatamente i controlli e sono stati sottoposti a tampone, oltre alla badante e alla suocera, anche la moglie del docente e infine quest'ultimo», che è risultato positivo.

CERVIGNANO

Ancora si attendono invece i risultati che riguardano i ragazzi del liceo Einstein di Cervignano, dopo i tamponi fatti ad una ventina di persone in seguito alla scoperta della positività di uno studente. Come spiega il preside Oliviero Barbieri (che già aveva dovuto fare i conti con due casi di positività all'Iti della medesima cittadina della Bassa), a ieri non aveva ricevuto notizie: «Sono d'accordo con il dipartimento di Prevenzione che mi chiamano solo se ci sono dei positivi. Non mi hanno chiamato, quindi per ora tutto bene. Non tutti però hanno fatto il tampone sabato, alcuni lo hanno fatto oggi (ieri ndr) altri lo faranno domani (oggi ndr)», diceva ieri sera. Dopo il boom di nuovi contagi di domenica (45 ex novo), ieri si sono registrati solo quattro nuovi casi di positività, uno dei quali in provincia di Udine e tre nel Pordenonese, secondo i dati forniti dal vicepresidente Riccardo Riccardi. Le persone positive, a ieri erano 698 (3 in più del giorno prima). Sempre tre i pazienti in terapia intensiva, 22 in altri reparti. Le persone in isolamento salgono da 564 a 567. A quanto riferito dall'avvocato Roberto Mete, presidente dell'Organismo di vigilanza di Cepparo spa, l'azienda di Flaibano dove è stato riscontrato un focolaio di covid, dovrebbero arrivare nei prossimi giorni gli esiti dei tamponi fatti ai dipendenti. La stessa azienda aveva avviato i test dopo l'accesso di personale di una cooperativa esterna con sintomi.

Camilla De Mori

