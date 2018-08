CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE La Regione concretamente in campo con nuovi strumenti e ulteriori risorse economiche per contrastare le morti e gli infortuni sul lavoro, arrivati a numeri «raggelanti», come li ha definiti ieri l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, annunciando che venerdì la Giunta darà il via libera a un piano complessivo sulla sicurezza sul lavoro, quello che la stessa Rosolen si era impegnata a costruire il 12 luglio scorso. L'accelerazione già allora era stata data dalle casistiche aggiornate fornite dai sindacati, le stesse...