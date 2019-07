CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE La protesta dei comitati e dei cittadini contro il progetto di revamping proposto da Greenman per il termovalorizzatore di Manzano arriva sul tavolo del presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin. «Gli abbiamo chiesto un incontro sul progetto presentato dalla società per lo screening di Via in Regione e gli abbiamo esposto le nostre preoccupazioni», spiega Luciano Zorzenone del Cordicom. Il timore principale dei comitati, preoccupati anche per la distanza dalle case, è che gli impianti, alla fine, possano...