CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE La campagna per la corsa al rettorato si preannuncia vivacissima, almeno a giudicare dalle prime falcate dei protagonisti sulla scena. Neanche il tempo, per l'unico candidato già in pista, il direttore di dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale Andrea Zannini, di lanciare il suo sito programmatico, che già volano scintille sui numeri, seppur nell'accezione meno rovente e più temperata in cui l'ambiente accademico rinchiude la metafora. Ad intervenire è stato lo stesso rettore in carica Alberto Felice De...