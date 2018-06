CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE L'Ordine dei medici rilancia l'allarme aggressioni, approfittando di un evento formativo organizzato proprio per aiutare chi si sente o si è sentito a rischio a capire come comportarsi. I rimedi? L'Ordine chiama in causa le istituzioni. Ma l'Azienda integrata si sta già dando da fare. In ballo, di concerto con la Questura, per le sedi più a rischio, allarmi diretti collegati alle sale operative delle forze di polizia per permettere un intervento in tempi-lampo senza neanche dover alzare il telefono. Non si esclude, poi,...